Jimmy Ghione: Un viaggio di 28 anni a Striscia la Notizia tra successi e dolori personali

Jimmy Ghione, noto volto di Striscia la Notizia, ha trascorso quasi tre decenni nel programma satirico, costruendo una carriera che ha saputo mescolare il suo fascino fisico con un impegno professionale costante. In un’intervista rilasciata a Repubblica, Ghione ha condiviso momenti significativi della sua vita, dai fallimenti nei provini ai dolori legati alla sua vita sentimentale, fino a un presente ricco di novità.

Gli inizi: un amore che porta negli Stati Uniti

Dopo aver concluso gli studi, Jimmy Ghione ha preso una decisione audace: lasciare l’Italia per trasferirsi negli Stati Uniti. Questa scelta, come lui stesso ha rivelato, è stata dettata dall’amore per una ragazza che lavorava come modella. “Sono andato in Florida da lei e poi lì mi sono messo a studiare recitazione”, ha raccontato. Tuttavia, il suo rientro in patria non è stato all’altezza delle aspettative. Ghione ha ammesso: “Quando sono tornato dall’America ero più Rin Tin Tin che Robert De Niro“, evidenziando la difficoltà di trovare il proprio posto nel mondo dello spettacolo.

Dopo il rientro, ha iniziato a farsi notare con piccole apparizioni in film e fotoromanzi, dove il suo aspetto fisico era spesso il punto focale. “Ho fatto fotoromanzi e film dove mi si è visto pure il lato B… perché ero un po’ il belloccio di turno”, ha scherzato, ma ha anche sottolineato il pregiudizio che spesso accompagna l’immagine di chi è considerato attraente. “Purtroppo si dà per scontato che uno bello sia scemo e che non sappia fare le cose”, ha detto, sottolineando come sia necessario lavorare di più per sfatare questo stereotipo.

La vita sentimentale: tra gioie e dolori

Mentre la carriera professionale di Ghione ha preso slancio, la sua vita sentimentale ha presentato sfide significative. Ricorda con tristezza la fine del suo matrimonio con Tania, che lo ha lasciato otto anni fa. “Quando l’ho incontrata pensavo fosse la donna della mia vita, per me la famiglia era tutto”, ha affermato, rivelando il profondo affetto che provava per lei. La loro storia d’amore era iniziata ad Aosta, durante una partita di beneficenza, ma il matrimonio non è durato.

Oggi, accanto a lui c’è Marialaura, una giovane di 27 anni con cui sembra aver trovato un nuovo equilibrio. “È molto più matura di quello che dice la carta d’identità”, ha detto Ghione, descrivendo la sua attuale compagna, che studia e partecipa a laboratori di teatro e doppiaggio. Nonostante le nuove prospettive, Ghione riconosce che la vita amorosa può essere complicata e imprevedibile.

L’approdo a Striscia la Notizia: un cambiamento di rotta

Il 1998 segna un punto di svolta nella carriera di Jimmy Ghione, quando entra a far parte di Striscia la Notizia. Tuttavia, i suoi inizi non sono stati facili. Incontrando Lorenzo Beccati, autore del programma, Ghione ha avuto l’opportunità di realizzare un servizio, ma il risultato è stato deludente. “L’ho fatto malissimo: era sull’antidoping”, ha ammesso. Antonio Ricci, il fondatore del programma, gli ha dato un consiglio cruciale: “Devi realizzare il servizio esattamente al contrario rispetto a come l’hai fatto”.

Ghione ha compreso che il suo approccio doveva cambiare. “Ero troppo spocchioso, pensavo che per lavorare nel format volesse dire essere severo, pungente”, ha spiegato. Ricci gli ha insegnato che doveva essere se stesso, un insegnamento che ha avuto un impatto duraturo sulla sua carriera.

Tra i servizi più significativi che ha realizzato, Ghione ricorda con orgoglio l’inchiesta su Vanna Marchi, che ha portato all’individuazione del truffatore Do Nascimento. Tuttavia, il servizio che lo ha toccato di più è stato quello sui militari italiani colpiti dall’uranio impoverito in Kosovo, un’esperienza che ha lasciato un segno profondo nel suo percorso professionale.

Riconoscimenti e figure chiave

Nel suo lungo cammino a Striscia la Notizia, due figure hanno avuto un ruolo determinante nella carriera di Jimmy Ghione: Antonio Ricci ed Ezio Greggio. “A loro devo tutto”, ha affermato, riconoscendo l’importanza dei mentor che lo hanno guidato e supportato nel suo percorso. La sua carriera, costellata di successi e sfide, continua a evolversi, mentre Ghione si prepara ad affrontare nuove avventure nel mondo della televisione.

