I Beatles a Milano: il concerto del 1965 e la mostra fotografica per il sessantesimo anniversario

Il 24 giugno 1965 rappresenta una data storica per la musica italiana e per i fan dei Beatles, poiché segna la prima esibizione della celebre band britannica nel nostro Paese. In occasione di questo importante anniversario, le Gallerie d’Italia di Milano ospitano una mostra fotografica che celebra l’evento, offrendo uno sguardo unico su quel giorno memorabile.

I concerti al Vigorelli e la partecipazione dei New Dada

Il Velodromo Vigorelli di Milano fu teatro di due concerti indimenticabili dei Beatles il 24 giugno 1965. La band si esibì per la prima volta alle 17:00, di fronte a una folla di circa 7.000 spettatori, per poi tornare sul palco alle 21:00, davanti a un pubblico che raggiunse le 20.000 unità. Entrambi gli spettacoli, della durata di circa 40 minuti, furono organizzati in base a un contratto stipulato con l’impresario Leo Watcher. I prezzi dei biglietti variavano tra 750 e 3.000 lire, generando un incasso totale di 18 milioni di lire per il primo concerto e 40 milioni per il secondo.

Ad aprire le esibizioni furono artisti italiani di spicco come Peppino di Capri, Fausto Leali e i Novelty, insieme ai New Dada, una band emergente dell’epoca. La presenza di questi artisti locali contribuì a rendere l’evento ancora più significativo, creando un ponte tra la musica internazionale e quella italiana. La straordinarietà di questi concerti non risiedeva solo nella fama dei Beatles, ma anche nell’atmosfera di festa e di entusiasmo che si respirava tra i fan accorsi da ogni parte d’Italia.

La mostra fotografica alle Gallerie d’Italia

Per commemorare il sessantesimo anniversario di questi storici concerti, le Gallerie d’Italia di Milano presentano la mostra “Tutti pazzi per i Beatles. Il concerto del 1965 a Milano nelle fotografie di Publifoto”. Questa esposizione, aperta dal 24 giugno al 7 settembre 2025, offre ai visitatori una selezione di fotografie provenienti dall’Archivio Storico Intesa Sanpaolo. Le immagini documentano non solo l’arrivo dei Beatles alla Stazione Centrale di Milano, ma anche la conferenza stampa che precedette i concerti e, naturalmente, i momenti salienti delle due esibizioni al Vigorelli.

La mostra si propone di trasmettere l’emozione e l’entusiasmo che circondarono l’arrivo della band, catturando l’attenzione dei fan e degli appassionati di musica. Le fotografie, che raccontano una storia di cultura e di cambiamento, offrono uno spaccato di un’epoca in cui la musica dei Beatles stava rivoluzionando il panorama musicale mondiale. Attraverso queste immagini, i visitatori possono rivivere l’atmosfera di quel giorno e comprendere l’impatto che i Beatles hanno avuto sulla cultura giovanile italiana.

Dettagli della mostra e informazioni pratiche

La mostra si svolge presso il Chiostro Ottagono delle Gallerie d’Italia a Milano, un luogo che si presta perfettamente a ospitare eventi culturali di grande rilevanza. I biglietti d’ingresso sono accessibili a tutti: il costo è di 10 euro per il biglietto intero, 8 euro per il ridotto, e 5 euro per i clienti del Gruppo Intesa Sanpaolo e per i giovani sotto i 26 anni. L’ingresso è gratuito per le scuole, i minori di 18 anni e i dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo, rendendo l’evento accessibile a un pubblico vasto e variegato.

Questa mostra non solo celebra un momento iconico della musica, ma rappresenta anche un’opportunità per riflettere sull’eredità culturale dei Beatles e sul loro impatto duraturo nella storia della musica. Gli appassionati e i curiosi sono invitati a visitare l’esposizione e a immergersi in un viaggio attraverso il tempo, riscoprendo l’energia e la magia di quel leggendario concerto.

