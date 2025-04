Rai 1 trasmette “Wonder”: il film che emoziona e fa riflettere su diversità e accettazione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il film “Wonder”, ispirato all’omonimo romanzo di R. J. Palacio, racconta la storia di Auggie, un bambino con una deformità facciale che affronta per la prima volta il mondo della scuola. Oggi, 23 aprile 2025, Rai 1 propone questo lungometraggio dalle 21.20, offrendo al pubblico l’opportunità di immergersi in una narrazione toccante che ha già commosso milioni di spettatori in tutto il mondo. Diretto da Stephen Chbosky, il film vanta un cast d’eccezione, tra cui Julia Roberts, Jacob Tremblay, Owen Wilson e Mandy Patinkin, che contribuiscono a rendere questa storia ancora più avvincente.

La genesi di “Wonder”: un’idea nata da un momento di vita reale

La nascita di “Wonder” ha radici in un episodio personale dell’autrice R. J. Palacio. Durante una visita a una gelateria, la scrittrice ha assistito a un momento di paura del proprio figlio, spaventato dalla deformità di una coetanea. Invece di affrontare la situazione e spiegare al bambino che non c’era nulla da temere, Palacio ha scelto di allontanarsi, sentendosi in seguito in colpa per la sua reazione. Questo evento ha scatenato in lei una riflessione profonda: quali sfide affrontano quotidianamente i bambini che, come quella ragazza, vivono con una deformità? Da questa domanda è nato il romanzo, e successivamente il film, con l’intento di educare i più giovani e non solo a guardare oltre le apparenze.

La sindrome di Treacher Collins: una rappresentazione autentica

Il film “Wonder” si basa sulla sindrome di Treacher Collins, una condizione congenita rara che colpisce circa 1 bambino ogni 50.000-25.000 nati. Questa sindrome comporta lo sviluppo incompleto di zigomi, mascella e orecchie, e può portare a problemi di udito e difficoltà alimentari. La decisione di rappresentare in modo realistico questa condizione ha conferito al film un significato profondo, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’accoglienza e della comprensione nei confronti di chi nasce “diverso”. La scelta di affrontare un tema così delicato ha reso “Wonder” non solo un film per bambini, ma un’opera capace di toccare le corde emotive di tutti.

Jacob Tremblay: il giovane protagonista e il suo viaggio sul set

Per interpretare Auggie, Jacob Tremblay, all’epoca tredicenne, ha dovuto affrontare un intenso processo di trucco e indossare protesi facciali complesse, progettate per ricreare fedelmente i tratti della sindrome di Treacher Collins. Questo impegno non ha intimidito l’attore, che ha visto in questa esperienza un’opportunità per entrare profondamente nella psicologia del suo personaggio. Tremblay ha descritto il processo come un arricchimento sia professionale che personale, permettendogli di comprendere meglio le sfide e le emozioni di Auggie. La sua interpretazione ha reso il personaggio autentico e accessibile, contribuendo a far emergere il messaggio centrale del film.

La colonna sonora: un brano simbolo di speranza

R. J. Palacio ha sempre nutrito un affetto particolare per la canzone “Wonder” di Natalie Merchant, pubblicata nel 1995. Considerata perfetta per catturare l’essenza del libro, Palacio ha lottato affinché il brano fosse incluso nella colonna sonora del film. La melodia e le parole, intrise di speranza e sensibilità, accompagnano i titoli di coda, creando un legame emotivo con gli spettatori. L’ascolto di questa canzone è raccomandato a chi guarda il film, poiché riesce a trasmettere la stessa forza emotiva che ha ispirato la creazione della storia.

“Wonder: White Bird”: il seguito di una storia amata

Nel 2024 è uscito “Wonder: White Bird”, diretto da Marc Forster. Questo film, tratto dal graphic novel “A Wonder Story – Il libro di Julian” di R. J. Palacio, funge da spin-off e sequel/prequel di “Wonder”. La trama si concentra su Julian, un ex compagno di scuola di Auggie, che ora vive con la nonna Sara. La storia si svolge in una Francia occupata dai nazisti, offrendo una nuova prospettiva rispetto al film originale. Nonostante la presenza di Helen Mirren nel cast, il film ha ricevuto un’accoglienza tiepida, distaccandosi notevolmente dal tono e dai temi di “Wonder”.

Dove vedere “Wonder”: programmazione in tv e streaming

Il film “Wonder” sarà trasmesso mercoledì 23 aprile 2025, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Inoltre, sarà disponibile in live streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay, offrendo così a un pubblico più ampio l’opportunità di vivere questa storia toccante e significativa.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!