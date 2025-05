L’origine del mondo: il debutto di Rossella Inglese tra simbolismi e rinascita

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il lungometraggio L’origine del mondo, opera prima della regista Rossella Inglese, si presenta come un racconto denso di simbolismi e metafore. La pellicola esplora temi complessi come la caduta nel buio e la rinascita attraverso l’incontro tra due anime segnate dalla sofferenza. La storia di Eva, una giovane donna di 19 anni, si snoda tra colpa e ricerca di identità, offrendo uno spaccato profondo della condizione femminile e delle relazioni umane.

La storia di Eva: un viaggio nel dolore

Eva, interpretata da Giorgia Faraoni, vive in un piccolo paese e lavora in un’occupazione che non la soddisfa. La sua vita è segnata dall’assenza del padre, mai conosciuto, e da un rapporto complicato con la madre. Un evento tragico segna la sua esistenza: una sera, dopo aver causato un incidente mortale, fugge senza prestare soccorso. Questo gesto la porterà a un incontro inaspettato con Bruno, il marito della vittima, ignaro del suo coinvolgimento. La regista Rossella Inglese utilizza questo incontro per esplorare il tema della colpa e della ricerca di redenzione.

Il titolo del film richiama il celebre dipinto di Gustave Courbet, suggerendo una connessione tra il corpo femminile e la sua rappresentazione. Eva vive un conflitto interiore con il proprio corpo, un tema che emerge fin dalle prime sequenze. La sua vulnerabilità è accentuata da un episodio in cui viene ripresa senza consenso mentre ha un rapporto intimo. La diffusione del video la porta a provare vergogna e senso di colpa, simile alla figura biblica che cede alla tentazione.

Il corpo femminile e la ricerca di identità

L’origine del mondo non è solo un viaggio fisico, ma un percorso interiore per affrontare la colpa. Eva deve confrontarsi con il giudizio altrui e con il peso della responsabilità per la morte di una persona. L’incontro con Bruno diventa un momento cruciale, in cui entrambi cercano di liberarsi dal dolore. La ferita che Bruno si infligge alla mano simboleggia la necessità di sentire e di esprimere il proprio dolore, creando uno spazio di intimità e comprensione reciproca.

Le interpretazioni di Giorgia Faraoni e Fabrizio Rongione sono fondamentali per la riuscita del film. La regista riesce a catturare la loro vulnerabilità attraverso inquadrature ravvicinate, creando un’atmosfera di intimità che amplifica il senso di solitudine e malessere. La macchina da presa segue i protagonisti, rendendo palpabile la loro connessione emotiva e il loro desiderio di guarigione.

Una narrazione intensa e simbolica

Nonostante la trama di L’origine del mondo non presenti un intreccio particolarmente innovativo, la regista Rossella Inglese dimostra una notevole padronanza della scrittura e della regia. La protagonista, per sfuggire alla realtà opprimente del suo ambiente, si rifugia nella musica techno, un contrasto evidente con la vita provinciale che la circonda. Questo dualismo si riflette anche nei luoghi in cui si svolge la storia: da una parte, una zona industriale abbandonata; dall’altra, la natura che riemerge, simbolo di speranza e rinascita.

La tensione emotiva cresce man mano che il rapporto tra Eva e Bruno si approfondisce. Gli spettatori sono consapevoli della verità riguardo all’incidente, creando un crescendo di emozioni che culmina in un momento di rottura. La regista gestisce abilmente questo tempo narrativo, mantenendo alta l’attenzione e l’interesse del pubblico.

Un finale che suggerisce una nuova origine

Il film, pur presentando alcune prevedibilità nella trama, culmina in un finale in cui la parola, fino a quel momento riservata, diventa centrale. Questo momento rappresenta l'”origine” a cui si riferisce il titolo, suggerendo una genesi e una possibilità di rinascita. La narrazione, pur con le sue imperfezioni, riesce a trasmettere un messaggio di speranza e di ricerca di identità, rendendo L’origine del mondo un’opera significativa nel panorama cinematografico contemporaneo.

