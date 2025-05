Nuovo trailer di The Chosen svela l’Ultima Cena: ecco la data di uscita della nuova stagione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La serie drammatica cristiana “The Chosen” continua a catturare l’attenzione del pubblico con il rilascio di un nuovo trailer che anticipa uno dei momenti più significativi della narrazione biblica: l’Ultima Cena di Gesù. Con l’annuncio della data di uscita della nuova stagione, i fan possono prepararsi a rivivere gli eventi che hanno segnato la storia del cristianesimo. La serie, che ha già ottenuto un notevole successo, sarà disponibile su Prime Video a partire dal 15 giugno.

Il trailer di The Chosen: Last Supper

Prime Video ha recentemente reso pubblico il trailer di “The Chosen: Last Supper”, in cui vediamo Gesù, interpretato da Jonathan Roumie, affrontare gli ultimi eventi prima della sua crocifissione. La rappresentazione di questi momenti cruciali è stata realizzata con grande attenzione ai dettagli, cercando di rimanere fedele ai testi sacri. Nel trailer, una delle frasi più potenti pronunciate da Gesù è: “La mia casa dovrebbe essere una casa di preghiera, ma voi ne avete fatto un covo di ladri”. Questa citazione non solo evidenzia il messaggio centrale della serie, ma invita anche a una riflessione profonda sulla spiritualità e la sacralità.

La serie ha guadagnato popolarità non solo per la sua narrazione coinvolgente, ma anche per il modo in cui è stata finanziata. La prima stagione di “The Chosen” ha raggiunto un record storico nel crowdfunding, diventando il progetto televisivo o cinematografico più finanziato attraverso questo metodo nella storia dell’audiovisivo. Questo successo ha dimostrato l’interesse e il supporto del pubblico per una rappresentazione autentica della vita di Gesù e dei suoi discepoli.

Un successo che continua a crescere

Nel corso degli anni, “The Chosen” si è evoluto in un vero e proprio “Gesù Cinematic Universe”, espandendo la sua portata attraverso diverse modalità di distribuzione. La serie è stata resa accessibile gratuitamente, permettendo a un vasto pubblico di seguirne le vicende. Le stagioni tre e quattro sono state distribuite inizialmente al cinema, per poi essere trasmesse in televisione. Questo approccio ha contribuito a creare un legame più stretto con gli spettatori, che hanno potuto vivere l’esperienza cinematografica prima di seguirne la continuazione a casa.

Recentemente, è stato annunciato un accordo con Amazon MGM Studios, che prevede che le stagioni cinque, sei e sette vengano rilasciate prima al cinema e successivamente su Prime Video. Questo accordo rappresenta un passo significativo per la serie, che continua a espandere la sua audience e a consolidare la propria posizione nel panorama delle produzioni audiovisive.

La stagione 5 e il successo al botteghino

La stagione cinque di “The Chosen” è attesa con grande entusiasmo, e il suo arrivo su Prime Video è previsto per il 15 giugno. La serie ha già dimostrato il suo potere al botteghino, incassando ben 120 milioni di dollari durante le dieci uscite cinematografiche che l’hanno caratterizzata. Questo successo ha aperto la strada alla creazione di spinoff e alla fondazione di 5&2 Studios, la casa di produzione attualmente impegnata nello sviluppo della serie.

Con un pubblico sempre più vasto e un interesse crescente, “The Chosen” si conferma come una delle produzioni più significative nel panorama delle serie drammatiche cristiane. La sua capacità di unire narrazione avvincente e messaggi profondi continua a risuonare con gli spettatori, rendendo ogni nuova stagione un evento atteso e celebrato.

