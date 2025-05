The Dog Stars: il primo ciak in Italia per il nuovo film di Ridley Scott

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La produzione di “The Dog Stars“, il nuovo progetto cinematografico diretto da Ridley Scott, ha ufficialmente preso il via in Italia. Le riprese si svolgeranno in diverse località, tra cui l’Abruzzo, il Friuli e il Veneto, oltre agli storici studi di Cinecittà. Questo film si inserisce in un periodo di grande fermento per il cinema italiano, che sta attirando l’attenzione di importanti registi di Hollywood.

Il cast e la trama del film

Il cast di “The Dog Stars” è di alto profilo e include attori di fama internazionale come Jacob Elordi, Josh Brolin, Guy Pearce e Margaret Qualley. La trama si basa sul romanzo post-apocalittico di Peter Heller e racconta la storia di Hig, interpretato da Jacob Elordi. Hig è un pilota vedovo e uno dei pochi sopravvissuti a una pandemia globale, costretto a vivere in solitudine in un hangar per aerei, accompagnato solo dal suo cane e da un burbero pistolero. La sua vita monotona viene stravolta quando riceve una misteriosa trasmissione radio che lo spinge a intraprendere un viaggio per scoprire la sua origine.

Ridley Scott, noto per il suo lavoro in film iconici come “Il Gladiatore“, dirige il progetto seguendo una sceneggiatura di Mark L. Smith, già autore di opere come “Twisters” e “The Revenant“. La sinergia tra Scott e Smith promette di portare sul grande schermo una narrazione avvincente e ricca di emozioni.

La fotografia e la produzione in Italia

La direzione della fotografia è affidata a Darius Wolski, un collaboratore di lunga data di Ridley Scott, con cui ha lavorato in ben nove film. Wolski è noto per il suo stile visivo distintivo e ha contribuito a pellicole di successo come “Dark City” e “Sweeney Todd“. La sua esperienza e il suo occhio attento ai dettagli saranno fondamentali per catturare l’atmosfera unica del racconto di Heller.

La scelta dell’Italia come location per le riprese non è casuale. Il paese offre una varietà di paesaggi e scenari che possono arricchire visivamente il film. Le regioni selezionate, come l’Abruzzo e il Friuli, offrono ambientazioni suggestive che si prestano perfettamente a una narrazione post-apocalittica. L’industria cinematografica italiana sta vivendo un momento di rinascita, e la presenza di grandi nomi come Ridley Scott contribuisce a mettere in evidenza il potenziale del paese come set per produzioni di alto livello.

L’Italia nel mirino di Hollywood

Negli ultimi anni, l’Italia ha visto un crescente interesse da parte di registi di fama mondiale. Oltre a “The Dog Stars“, sono in programma altre importanti produzioni, come “La Resurrezione di Cristo” di Mel Gibson e “Carnival at the End of Days” di Terry Gilliam. Questi progetti testimoniano la capacità dell’Italia di attrarre talenti internazionali e di offrire location uniche per la realizzazione di film di grande impatto.

Con l’inizio delle riprese di “The Dog Stars“, l’attenzione si concentra ora su come Ridley Scott e il suo team daranno vita a questa storia avvincente. Gli appassionati di cinema e i residenti delle regioni coinvolte attendono con curiosità di vedere come il film si svilupperà e quali elementi dell’ambientazione italiana verranno integrati nella narrazione.

