Pronostici e classifiche per l’Eurovision Song Contest 2025: chi si contenderà la vittoria?

Il grande giorno della finale dell’Eurovision Song Contest 2025 è finalmente arrivato, e con esso anche le previsioni sui possibili vincitori secondo i bookmaker internazionali. La competizione di quest’anno si preannuncia avvincente, con artisti di talento pronti a esibirsi sul palco. Le scommesse indicano che la Svezia, rappresentata dal gruppo KAJ, è attualmente in pole position, seguita da altri concorrenti di spicco. Scopriamo insieme le ultime quotazioni e le aspettative per la serata.

La Svezia e i favoriti della competizione

Dopo la seconda semifinale, le quotazioni per la Svezia sono notevolmente aumentate. I KAJ, con il brano “Bara bada bastu“, sono attualmente considerati i favoriti dai bookmaker, con il 41% di possibilità di trionfare. Questo gruppo ha saputo conquistare il pubblico e gli esperti del settore, e la loro performance promette di essere memorabile. La loro musica, che combina elementi tradizionali e moderni, ha già suscitato grande interesse e aspettative.

Al secondo posto troviamo l’austriaco JJ, il cui brano “Wasted Love” ha ottenuto il 20% delle preferenze. JJ è un cantautore che ha saputo farsi notare per la sua voce potente e le sue emozionanti esibizioni. La sua presenza sul palco potrebbe rivelarsi decisiva per il suo successo.

Un’altra artista che ha catturato l’attenzione è Louane, rappresentante della Francia. Con la sua esibizione di “Maman“, che ha visto la cantante cantare sotto un vortice di sabbia, ha impressionato sia il pubblico che la giuria. Le sue quotazioni sono attualmente al 13%, e molti scommettitori la vedono come una possibile sorpresa della serata.

Le altre nazioni in gara e le loro aspettative

Oltre ai favoriti, ci sono altri concorrenti che potrebbero sorprendere durante la finale. La Finlandia, rappresentata da Erika Vikman con il brano “Ich komme“, ha il 5% di possibilità di vincere. La sua performance energica e coinvolgente potrebbe attirare l’attenzione del pubblico e dei giurati.

I Paesi Bassi, con Claude e il brano “C’est La Vie“, sono dati al quinto posto con il 4%. Anche Israele, rappresentato da Yuval Raphael con “New Day Will Rise“, e la Svizzera con Zoë Mé e “Voyage” sono in corsa, entrambi con il 3% di possibilità di successo.

Altri artisti da tenere d’occhio includono Tommy Cash dall’Estonia con “Espresso Macchiato“, e Miriana Conte da Malta con “Serving“, rispettivamente con il 2% e l’1%. La competizione è agguerrita e ogni esibizione potrebbe rivelarsi decisiva per il posizionamento finale.

Le previsioni italiane e le sorprese in arrivo

Anche le piattaforme di scommesse italiane confermano le aspettative per la Svezia come possibile vincitrice. Tuttavia, le previsioni per gli artisti italiani differiscono leggermente. Lucio Corsi, che rappresenta l’Italia con “Volevo essere un duro“, è atteso al nono posto, mentre Gabry Ponte, con “Tutta l’Italia” per San Marino, dovrebbe chiudere la top ten. Le scommesse italiane mostrano un certo ottimismo per i nostri rappresentanti, ma la competizione rimane aperta.

Con l’Eurovision che si avvicina, l’attenzione è rivolta non solo ai favoriti, ma anche alle possibili sorprese che potrebbero emergere durante la serata. Ogni artista ha la possibilità di brillare e lasciare il segno, rendendo questa edizione del concorso particolarmente attesa e ricca di emozioni.

