Grande danza al Teatro Costanzi: un trittico coreografico di emozioni e poesia

Dal 20 al 25 maggio, il Teatro dell’Opera di Roma ospiterà un evento di danza contemporanea che promette di incantare il pubblico con una combinazione di ironia, poesia e intensità emotiva. Sotto la direzione di Eleonora Abbagnato, il palcoscenico si trasformerà in un luogo di espressione artistica grazie a tre opere coreografiche di rinomati artisti internazionali. Questo trittico, che include ‘Four Last Songs‘ di David Dawson, ‘Subject to Change‘ di Sol León e Paul Lightfoot, e ‘Cacti‘ di Alexander Ekman, rappresenta un’opportunità imperdibile per gli amanti della danza.

Un viaggio coreografico tra emozioni e stili

Il trittico proposto dal Teatro dell’Opera di Roma è un vero e proprio viaggio attraverso differenti stili e approcci alla danza contemporanea. La serata si aprirà con ‘Cacti‘, una creazione di Alexander Ekman che, dal suo debutto nel 2010, ha riscosso un grande successo a livello mondiale. Questo balletto, caratterizzato da una parodia vivace e intelligente, si avvale di musiche di compositori classici come Haydn, Beethoven e Schubert, creando un’atmosfera che invita alla riflessione e al divertimento. La presenza del Quartetto Sincronie arricchisce ulteriormente l’esperienza musicale, rendendo ogni esibizione unica.

A seguire, il pubblico sarà coinvolto da ‘Subject to Change‘, una coreografia di Sol León e Paul Lightfoot del 2003. Questo balletto, per la prima volta in scena al Costanzi, si distingue per la sua intensità e visione artistica. Sotto le note di ‘Der Tod und das Mädchen‘ di Schubert, arrangiato da Mahler, sei danzatori daranno vita a un’opera che esplora le emozioni umane, passando da momenti di profonda introspezione a frenetiche danze di gruppo.

Infine, il trittico si concluderà con ‘Four Last Songs‘ di David Dawson, un balletto che trae ispirazione dal ciclo di lieder di Richard Strauss. Questo lavoro, che segna anche il debutto romano della prima ballerina Alice Mariani, è un tributo alla bellezza e alla fragilità della vita, riflettendo le esperienze personali del coreografo. La presenza del soprano Madeleine Pierard, che interpreterà la parte vocale, aggiunge un ulteriore livello di profondità emotiva all’esibizione.

I protagonisti della serata

Il cast di questa serata di danza è composto da nomi di spicco del panorama artistico. Le étoile Rebecca Bianchi, Susanna Salvi e Alessio Rezza, insieme ai primi ballerini Federica Maine, Marianna Suriano e Michele Satriano, porteranno in scena la loro straordinaria abilità tecnica e interpretativa. I solisti e il Corpo di Ballo dell’Opera di Roma contribuiranno a creare un’atmosfera di grande intensità e coinvolgimento.

L’ospite speciale della serata, Alice Mariani, prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, danzerà nel ruolo creato per lei nel 2020, ma mai interpretato fino ad ora a causa della pandemia. Questo debutto rappresenta un momento significativo non solo per la ballerina, ma anche per il pubblico che avrà l’opportunità di assistere a una performance attesa da tempo.

Dettagli degli spettacoli e anteprima

La prima di questo trittico coreografico si terrà martedì 20 maggio alle ore 20, seguita da cinque repliche fino a domenica 25 maggio. Le date degli spettacoli sono mercoledì 21, giovedì 22, venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio, con orari variabili. Un’importante novità è l’Anteprima Giovani, che si svolgerà domenica 18 maggio alle ore 16.30, riservata ai minori di trent’anni, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi al mondo della danza in un contesto accessibile e stimolante.

Questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nella danza contemporanea e scoprire la ricchezza espressiva di tre opere che, pur nella loro diversità, si uniscono per offrire al pubblico un’esperienza unica e coinvolgente.

