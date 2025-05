Lady Gaga in arrivo al TUDUM 2025: performance live e novità su Mercoledì

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’attesa per il TUDUM 2025, l’evento globale di Netflix dedicato a film, serie e star delle produzioni del colosso dello streaming, si arricchisce di un elemento di grande richiamo. Lady Gaga, la celebre pop star, non si limiterà a presenziare, ma si esibirà dal vivo, promettendo uno spettacolo ricco di glitter e fiamme. La sua partecipazione ha già suscitato un notevole entusiasmo tra i fan e gli appassionati delle produzioni Netflix, che attendono con ansia le novità in arrivo.

La performance di Lady Gaga e il nuovo album MAYHEM

L’annuncio della performance di Lady Gaga è stato diffuso attraverso un video sui canali ufficiali di Netflix, generando un’ondata di entusiasmo tra i fan. La cantante si esibirà con brani tratti dal suo nuovo album intitolato MAYHEM, già diventato virale sui social media. La presenza di Lady Gaga al TUDUM non è solo un’opportunità per ascoltare la sua musica, ma rappresenta anche un momento di grande attesa per i fan, che sperano di assistere a uno spettacolo indimenticabile. Con il suo stile unico e la sua capacità di coinvolgere il pubblico, la pop star promette di rendere l’evento un’esperienza memorabile.

Inoltre, la performance di Lady Gaga è particolarmente attesa anche per un altro motivo: la cantante farà il suo debutto in un nuovo ruolo nella serie Mercoledì, che ha già riscosso un grande successo. Questo nuovo personaggio si aggiunge all’iconica canzone Bloody Mary, che ha riacquistato popolarità grazie agli edit di TikTok legati alla serie. La connessione tra la musica di Lady Gaga e il mondo di Mercoledì ha creato un’aspettativa palpabile, rendendo la sua esibizione ancora più significativa per i fan della serie.

Dettagli sull’evento TUDUM e come seguirlo

Il TUDUM 2025 si svolgerà domenica 1° giugno 2025, con inizio alle 2 di notte, ora italiana. Sebbene l’orario possa sembrare scomodo per il pubblico italiano, l’evento promette di essere ricco di sorprese e novità. Gli appassionati potranno seguire la diretta sui canali ufficiali di Netflix, dove verranno presentate le ultime novità riguardanti le produzioni in arrivo. La presenza di Lady Gaga rappresenta un ulteriore incentivo per i fan a sintonizzarsi e scoprire cosa riserva il futuro per le loro serie e film preferiti.

Con l’anticipazione di aggiornamenti sulla seconda stagione di Mercoledì, attesa per agosto, il TUDUM 2025 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti delle serie Netflix. La combinazione di performance live e notizie esclusive rende questo appuntamento un momento da segnare sul calendario per tutti gli appassionati di cinema e televisione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!