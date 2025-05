Grande successo per la quarta giornata del Festival di Cannes 2025: Angelina Jolie e star di Hollywood sul red carpet

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il Festival di Cannes 2025 ha vissuto una giornata memorabile, con eventi che hanno superato le aspettative. Tra le star presenti, spicca il ritorno di Angelina Jolie, che ha calcato il red carpet per la prima volta dopo 14 anni. L’attrice, madrina del Trophée Chopard, ha attirato l’attenzione con il suo look e il suo carisma, rendendo l’atmosfera del festival ancora più elettrizzante.

Il ritorno di Angelina Jolie

Angelina Jolie ha fatto il suo ingresso sul red carpet del Festival di Cannes, portando con sé un bagaglio di ricordi e una presenza che ha catturato l’attenzione di tutti. L’attrice, con i suoi capelli biondissimi e il suo sguardo inconfondibile, non appariva in pubblico a Cannes dal 2011, quando partecipò per presentare “The Tree of Life“. Tuttavia, il suo arrivo più iconico rimane quello del 2008, quando, incinta e vestita di verde, presentò “Kung Fu Panda” insieme a Brad Pitt, che era lì per “Il curioso caso di Benjamin Button“. In quell’occasione, Jolie era anche in concorso con “Changeling“, diretto da Clint Eastwood. Non molti sanno che pochi mesi dopo, i gemelli Knox e Vivienne sono nati proprio in Francia, all’ospedale di Nizza, rendendo quel periodo ancora più speciale per l’attrice.

Harris Dickinson e Rose Gray: una coppia affiatata

Quest’anno, Harris Dickinson ha fatto il suo debutto al Festival di Cannes, presentando il suo film “Urchin“, che segna anche il suo esordio alla regia. L’attore, noto per il suo ruolo in “Baby Girl” e per la sua prossima interpretazione di John Lennon in uno dei film sui Beatles diretti da Sam Mendes, ha posato per i fotografi insieme alla fidanzata, la cantante Rose Gray. I due, entrambi nati nel 1996 e cresciuti a Londra, sembrano avere una storia d’amore che affonda le radici nei tempi della scuola. Attualmente condividono una casa a East London con il loro gatto, Misty Blue. Recentemente, Rose ha sfoggiato un anello di diamanti, alimentando le voci su un possibile fidanzamento.

Il cast stellare di Eddington

Il film “Eddington“, diretto da Ari Aster, ha visto un cast di stelle sul red carpet, tra cui Joaquin Phoenix, Emma Stone, Pedro Pascal e Austin Butler. La trama del film ruota attorno a una coppia bloccata in una piccola cittadina del New Mexico, Eddington, durante l’inizio della pandemia. Qui, lo sceriffo locale, interpretato da Phoenix, e il sindaco, interpretato da Pascal, si trovano in disaccordo su tutto, creando situazioni comiche e drammatiche. La presenza di attori di alto calibro ha ulteriormente elevato l’aspettativa per questo film, che sarà presentato nella sezione Un Certain Regard il 17 maggio.

Altre star al Festival

Oltre ai protagonisti di “Eddington“, il Festival di Cannes ha visto anche la partecipazione di Natalie Portman, che ha un legame speciale con la manifestazione, e Juliette Binoche, presidente di giuria, la cui presenza ha aggiunto prestigio all’evento. La varietà di talenti presenti ha reso la quarta giornata del festival un momento indimenticabile, confermando Cannes come uno dei palcoscenici più importanti del cinema internazionale.

