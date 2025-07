Polemiche e cambiamenti nel nuovo palinsesto Rai per la stagione 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La presentazione del nuovo palinsesto della Rai per la stagione 2025 ha generato un acceso dibattito, suscitando malumori tra i professionisti del settore e il pubblico. La fase di preparazione, che di solito dovrebbe rappresentare un momento di stabilità e chiarezza per il servizio pubblico, si è trasformata in una vera e propria tempesta. Diverse figure di spicco della conduzione televisiva sono state escluse dalla programmazione, portando alla cancellazione dei loro programmi e sollevando interrogativi sul futuro di alcuni volti storici dell’azienda. Questa selezione ha lasciato sconcertati sia gli addetti ai lavori che i telespettatori più affezionati.

I nomi esclusi e le reazioni del pubblico

Tra i nomi più noti esclusi dal nuovo palinsesto ci sono quelli di Piero Chiambretti, Paola Perego, Simona Ventura, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan, fino a Luisella Costamagna. Queste esclusioni, sebbene giustificate da motivazioni diverse, sembrano indicare un profondo processo di ristrutturazione interna all’azienda. La decisione di escludere tali figure storiche ha suscitato una reazione di incredulità e preoccupazione, sollevando interrogativi sulla direzione futura della Rai e sul destino professionale di questi volti noti.

Nonostante le cancellazioni, non tutti sembrano destinati a scomparire dal panorama televisivo. Alcuni di loro potrebbero avere la possibilità di rimanere nel settore, mentre altri sembrano già in trattativa con reti concorrenti o pronti a reinventarsi in nuove forme. Questa situazione ha creato un clima di incertezza, con molti professionisti che si interrogano sulle opportunità future.

Le prospettive di alcuni volti noti

Piero Chiambretti, ad esempio, potrebbe avere la possibilità di tornare in Rai in un secondo momento, grazie al suo valore consolidato nel panorama televisivo. Paola Perego, che gode di un contratto d’esclusiva, avrà sicuramente un’altra opportunità per tornare sul piccolo schermo. Alessia Marcuzzi, invece, continuerà a lavorare, grazie alla sua partecipazione a “Tale e Quale Show“. Simona Ventura, dopo esperienze altalenanti, potrebbe orientarsi verso un ritorno a Mediaset, mentre Alessandro Cattelan è stato considerato “troppo di nicchia” per il pubblico Rai, una motivazione che ha lasciato molti osservatori perplessi.

Il caso di Luisella Costamagna

Il caso di Luisella Costamagna è particolarmente emblematico. La giornalista, vincitrice di “Ballando con le Stelle” nel 2022 e volto di “Tango” su Rai 2, ha visto il suo programma cancellato dopo sole due stagioni. Secondo quanto riportato da fonti vicine all’azienda, Costamagna potrebbe avere solo alcune ospitate, mentre si parla di una possibile presenza nel talk condotto da Massimo Giletti su Rai 3. Questo cambiamento rappresenta una significativa riduzione del suo ruolo, passando da protagonista a comprimaria.

Costamagna ha voluto chiarire la sua situazione pubblicamente, dichiarando su X: “Che sia chiaro: al momento l’unica comunicazione che ho ricevuto dalla Rai è stata la cancellazione di Tango dai palinsesti autunnali. Nessuna proposta alternativa, di nessun tipo. Nulla.” Queste parole, dirette e senza fronzoli, evidenziano l’incertezza che circonda il suo futuro professionale. La sua situazione è emblematicamente rappresentativa di una Rai che sembra voler cambiare rotta, ma che, nel farlo, lascia indietro volti e storie che fino a ieri erano parte integrante della sua identità.

