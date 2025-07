Temptation Island 2025: nuove location e sorprese tra i tentatori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova edizione di Temptation Island si prepara a catturare l’attenzione del pubblico italiano con un mix di novità e colpi di scena. Giovedì 3 luglio, in prima serata su Canale 5, il programma condotto da Filippo Bisciglia torna a esplorare le dinamiche amorose delle coppie, ma quest’anno con una location inedita e un tentatore d’eccezione. Emanuele Fiori, ex concorrente del Grande Fratello 2024, entra a far parte del cast, promettendo di rendere questa stagione ancora più avvincente.

Un nuovo scenario per Temptation Island

Dopo undici edizioni ambientate nel suggestivo Is Morus Relais in Sardegna, Temptation Island 2025 cambia completamente scenario. La nuova location è il Calalandrusa Beach & Nature Resort, situato a Guardavalle Marina, in provincia di Catanzaro. Questo angolo di Calabria ionica offre cinque ettari di vegetazione, spiagge incontaminate e un mare cristallino, creando un’atmosfera ideale per mettere alla prova le relazioni delle sette coppie partecipanti, tutte non sposate e senza figli. La scelta di un contesto così naturale e selvaggio potrebbe influenzare profondamente le dinamiche tra i concorrenti, rendendo il programma ancora più intrigante.

Emanuele Fiori: il nuovo tentatore

Emanuele Fiori, nato a Cagliari il 15 maggio 1996, è un volto noto per i fan del Grande Fratello. Fisioterapista e sportivo, ha una carriera che lo ha visto anche calciatore in squadre minori in Italia e Svizzera, oltre a un tirocinio con il settore giovanile del Milan. Attualmente vive a Milano, dove gestisce insieme al fratello gemello il centro Fisiofiori, specializzato in traumi sportivi e riabilitazione. La sua passione per il Brazilian Jiu-Jitsu e il judo, unita alla sua inclinazione per la danza, lo rendono una figura poliedrica e affascinante.

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, Fiori ha dimostrato di avere un carattere riservato e una calma che colpisce. Ha scelto di evitare flirt e dinamiche superficiali, preferendo confronti sinceri con gli altri concorrenti. Questa sua attitudine potrebbe rivelarsi un’arma a doppio taglio nel ruolo di tentatore, dove la sua empatia e capacità di ascolto potrebbero mettere in crisi le coppie in gioco.

Un format rinnovato e sorprese in arrivo

Il format di Temptation Island rimane sostanzialmente invariato: sei puntate, ventuno giorni di separazione tra i partner e nessun contatto diretto. Tuttavia, ci sono alcune novità significative. Il “Pinnettu”, il luogo di incontro per i tentatori, è stato ribattezzato “Capanno”. Inoltre, durante le riprese, si è verificato un piccolo imprevisto con l’affondamento di un’imbarcazione scenica, ma questo non ha compromesso la messa in onda del programma.

Filippo Bisciglia ha promesso un’edizione mai vista prima, e con l’ingresso di Emanuele Fiori nel cast, le aspettative sono alte. Temptation Island 2025 si presenta non solo come un reality, ma come un vero e proprio esperimento emotivo, dove le relazioni saranno messe a dura prova in un contesto completamente rinnovato. Gli spettatori potranno seguire le avventure delle coppie anche in streaming su Mediaset Infinity, rendendo l’attesa per giovedì ancora più intensa.

