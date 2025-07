Ultima puntata di Like a Star: il talent show di Amadeus si prepara alla finale su Nove

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il talent show musicale “Like a Star”, condotto da Amadeus, giunge alla sua attesissima finale, in programma questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, alle 21.30 su Nove e in streaming su Discovery+. Con un mix di esibizioni sorprendenti e travestimenti eccentrici, il programma si appresta a incoronare il suo primo vincitore, mentre il pubblico si prepara a un finale ricco di emozioni e colpi di scena.

Il meccanismo della finale: nove concorrenti, un solo vincitore

La finale di “Like a Star” si presenta con un regolamento intrigante e qualche novità. I sette finalisti già selezionati si uniranno a due concorrenti ripescati tra quelli eliminati, scelti all’inizio della serata. In palio, un premio di 50.000 euro e la possibilità di diventare la prima star del talent show.

Dopo il ripescaggio, i nove concorrenti si esibiranno in due round: inizialmente si esibiranno in gruppo, seguiti da performance soliste. Il destino di ciascun partecipante sarà deciso dalla giuria e dal pubblico, che selezioneranno i tre finalisti per la supersfida conclusiva. Da questa sfida emergerà il vincitore di “Like a Star”, pronto a conquistare il titolo e il premio in palio.

I finalisti e la giuria di Like a Star

Chi sono i concorrenti che si contenderanno la vittoria? Tra i finalisti troviamo Adolfo, che interpreterà Mina, Alice nei panni di Christina Aguilera, Antonello come Freddie Mercury, Alessia che omaggerà Beyoncé, Rosy nei panni di Céline Dion, Valentino come Lucio Dalla e Sol che porterà sul palco Ariana Grande. Gli altri due finalisti verranno scelti tra i team di Vasco Rossi, Adriano Celentano, Alessandra Amoroso, Michael Jackson, Whitney Houston e Bon Jovi.

La giuria, composta da nomi noti del panorama musicale, include Elio, noto per il suo sarcasmo, Serena Brancale e Rosa Chemical, che porterà la sua provocazione sul palco. Rosa Chemical, tra l’altro, è stata confermata come concorrente nella prossima edizione di “Ballando con le Stelle”, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla serata.

Amadeus e il futuro dopo Like a Star

Per Amadeus, questa edizione di “Like a Star” rappresentava un’opportunità di rilancio dopo la sua esperienza con la Rai. Tuttavia, gli ascolti del programma si sono attestati attorno al 3%, suscitando discussioni riguardo le somiglianze con il format “Tale e Quale Show” di Carlo Conti. Nonostante le aspettative iniziali, la scommessa di Amadeus su Nove sembra aver avuto un esito incerto.

Le voci su un possibile trasferimento a Mediaset si fanno sempre più insistenti. La presentazione dei nuovi palinsesti, prevista per l’8 luglio, potrebbe rivelare il futuro di Amadeus e le sue prossime avventure televisive. Con la finale di “Like a Star” alle porte, l’attenzione è tutta rivolta a come si concluderà questa prima edizione del talent show.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!