Armonia 2025: il festival letterario del Salento tra incontri e riflessioni culturali

Dal 22 maggio fino alla fine di agosto, il Salento si trasforma in un palcoscenico letterario di grande rilevanza con l’undicesima edizione di Armonia. Questo festival, che si svolge nella suggestiva Terra d’Otranto, è diretto artisticamente da Mario Desiati ed è organizzato dalla Libreria Idrusa di Alessano in collaborazione con l’associazione NarrAzioni. L’evento si propone di intrecciare letteratura, memoria e territorio, avvicinando le comunità locali alla lettura e alla riflessione.

Il festival è sostenuto dal Consiglio regionale della Puglia, dalla Teca del Mediterraneo e da BPER Banca. Quest’anno, il tema scelto è “Leggere porta il tuo sguardo lontano“, un invito a esplorare nuove prospettive e a riflettere sulle realtà che ci circondano. Armonia offre un ricco programma di incontri, presentazioni e approfondimenti culturali con ospiti di spicco sia a livello nazionale che internazionale, come da tradizione.

Un programma ricco di eventi e ospiti illustri

Tra i partecipanti di quest’edizione figurano dodici candidati al Premio Strega 2025 e il vincitore del Premio Calvino, che sarà annunciato il 5 giugno. Tra i nomi di spicco ci sono Adania Shibli, Giulia Caminito, Teresa Ciabatti, Viola Ardone, Edoardo Albinati, Nicoletta Verna, Vittorio Lingiardi, Sandrone Dazieri, Paolo Giordano, Antonio Franchini, Maurizio Mannoni, Noemi Abe, Chiara Valerio, Nichi Vendola, Chiara Marchelli, Gabriella Genisi e molti altri.

Il festival avrà inizio a Presicce-Acquarica nel weekend dal 22 al 25 maggio, con l’unica tappa salentina dello Strega Tour, realizzata in collaborazione con la Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e il Liquore Strega. Questo evento rappresenta un’opportunità unica per il pubblico di interagire direttamente con gli autori, che presenteranno le loro opere e discuteranno delle loro esperienze.

Le location scelte per gli eventi includono il Palazzo Ducale e i Giardini Pensili di Presicce, Piazza ex Municipio e la Masseria Celsorizzo di Acquarica. Qui, i partecipanti potranno ascoltare le storie di autori come Valerio Aiolli, Saba Anglana, Andrea Bajani, Elvio Carrieri, Deborah Gambetta, Wanda Marasco, Renato Martinoni, Paolo Nori, Elisabetta Rasy, Michele Ruol, Nadia Terranova e Giorgio van Straten.

La visione di Mario Desiati e l’importanza della comunità

Mario Desiati, direttore artistico del festival sin dalla sua prima edizione e vincitore del Premio Strega 2022, sottolinea l’importanza di questo evento per la comunità. “Scrittori e intellettuali che partecipano al festival lasciano non solo le loro parole, ma anche le loro esperienze che possono essere condivise con i lettori del presente e del futuro”, afferma Desiati. La creazione di una comunità di lettori è uno degli obiettivi principali di Armonia, che coinvolge scuole e biblioteche locali, mantenendo un dialogo attivo e continuo attraverso incontri, presentazioni e laboratori.

Quest’anno, l’immagine del festival è stata affidata all’illustratrice Fabiana Renzo, che con il suo stile riesce a catturare la magia del legame tra natura, immagini e narrazioni. La sua arte, caratterizzata da tonalità calde e un design minimalista, riflette la bellezza del paesaggio e della cultura mediterranea, in perfetta sintonia con la dimensione “diffusa” dell’iniziativa culturale.

Premio Italo Calvino: un riconoscimento per i nuovi talenti

Un’altra sezione importante del festival è dedicata al Premio Calvino, il riconoscimento nazionale più prestigioso per esordienti, che si svolgerà il 14 e 15 giugno a Lucugnano, tra Palazzo Comi e Piazza Comi. Sin dalla sua nascita, Armonia ha avuto un ruolo cruciale nel dare visibilità a nuove voci nel panorama letterario. Ogni anno, il festival ospita la prima presentazione del vincitore, che quest’anno sarà Simone Torino con il suo libro “Macaco“, pubblicato da Einaudi.

Tra gli altri ospiti di questa sezione ci saranno Nicoletta Verna, che presenterà “I giorni di vetro“, Viola Ardone con “Grande meraviglia” e Nichi Vendola, che parlerà della sua raccolta poetica “Sacro Queer“. Questa parte del festival è realizzata in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Lecce e l’Associazione Tina Lambrini, e include anche una partnership con L’Indice dei Libri del Mese, una storica rivista torinese di critica culturale.

In occasione del festival, Palazzo Comi ospiterà anche l’esposizione “Fabiana Renzo in mostra“, dedicata all’illustratrice ufficiale di Armonia 2025, offrendo così un’ulteriore opportunità di esplorare il legame tra arte e letteratura.

