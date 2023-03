Peter Pan & Wendy, uscito il trailer del film distribuito su Disney+

Peter Pan & Wendy è un film statunitense del 2023 diretto da David Lowery. Prodotto dalla Walt Disney Pictures, è il remake live action dell’omonimo film d’animazione Disney del 1953, basato sull’opera teatrale Peter Pan. Il bambino che non voleva crescere di J. M. Barrie. la rivisitazione in live-action del romanzo di J. M. Barrie e del classico d’animazione del 1953, debutterà il 28 aprile in esclusiva su Disney+.

Racconta la storia di Wendy Darling, una giovane ragazza che ha paura di lasciarsi alle spalle la sua casa d’infanzia, che incontra Peter Pan, un ragazzo che si rifiuta categoricamente di crescere. Insieme ai suoi fratelli e a una fatina, Trilli, viaggia con Peter verso il magico mondo dell’Isola che non c’è. Lì incontra un malvagio pirata conosciuto come Capitan Uncino, e intraprende un’avventura emozionante che cambierà la sua vita per i giorni a venire.

Il cast dell’imminente remake

Il cast di del film è composto principalmente da Alexander Molony, che interpreta Peter Pan, Ever Gabo J. Anderson, che interpreta Wendy, Jude Law, che interpreta Capitan Uncino, Yara Shahidi, che interpreta Trilli, Alan Tudyk, che interpreta Mr. Darling, Joshua Pickering, che interpreta John Darling, Alyssa Wapanatâhk, che interpreta Tiger Lily e Jim Gaffigan, che interpreta Spugna. Su trilli era girata qualche voce che vedeva Margot Robbie come possibile interprete, anche se alla fine il ruolo non sarà suo.

Peter Pan & Wendy, il trailer

Il trailer di Peter Pan & Wendy offre uno sguardo più approfondito sul remake Disney e si può già notare Capitan Uncino che da del filo da torcere a Wendy e i suoi fratelli. L’attesa per Peter Pan & Wendy è stata modesta grazie anche al lavoro di Lowery sul live-action Il Drago Invisibile, che è stato un successo commerciale. Qui di seguito il trailer del remake dell’omonimo film d’animazione Disney.