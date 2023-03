Perché Bella Ramsey potrebbe mancare nel cast di The last of Us 2: pare ci siano delle discordanze con il personaggio

The Last of Us è sicuramente una delle serie più amate del momento. Negli ultimi giorni però è stato particolarmente criticata la scelta di non prendere Bella Ramsey nel cast della seconda stagione. I fan della serie erano convinti che avrebbero rivisto la giovane attrice ancora una volta e invece sono rimasti delusi. Quali sono le motivazioni? Ecco cosa hanno affermato i produttori.

La serie televisiva di The Last Of Us deriva da un videogioco uscito per la prima volta nel 2013. Nonostante rimanga molto fedele al prodotto originale, tra la serie ed il gioco c’è una differenza di quattro anni. Questo vuol dire che Bella apparirebbe troppo piccola rispetto all’età che dovrebbe interpretare.

Non solo, l’attrice stessa ha affermato che non sarebbe adatta a rappresentare la Ellie in cerca di vendetta che troveremo nella stagione successiva. A quanto pare, la Ellie che abbiamo visto nella prima stagione sarà un po’ diversa dalla Ellie cresciuta e molto più violenta che vedremo nella stagione successiva.

In realtà non c’è ancora stata nessuna conferma da parte dei produttori della serie che Bella non verrà richiamata per la seconda serie. L’attrice, insieme a tutti gli altri, è stata presente alla celebrazione del rinnovo anticipato della serie e si è dichiarata felicissima di aver lavorato allo show e desiderosa di continuare.

Questo quindi ci fa sperare, insieme a moltissimi altri fan che hanno amato Bella nel ruolo di Ellie, che la giovane attrice tornerà anche nella seconda stagione. Sicuramente il fattore dell’età è importante e Bella dovrà essere un po’ ”trasformata” per ricoprire i panni di una ragazza più grande di lei. Ricordiamo infatti che la seconda serie è ambientata ben 4 anni dopo i fatti della prima.

Al momento non c’è nessuna notizia certa sull’argomento. I produttori non si sono ancora espressi e la seconda stagione è stata confermata da poco. Non ci resta che aspettare e sperare, insieme ai fan, di rivedere ancora questa bravissima attrice!

Leggi anche: Spuntano fuori degli errori nell’ultima puntata di The last of Us: stesso effetto di Game of Thrones