Patrick Dempsey e la diagnosi di Meredith in “Grey’s Anatomy”

(Alert Spoiler) Patrick Dempsey, ospite del The Ellen DeGeneres Show, ha scherzato sulla diagnosi di Meredith nella nuova stagione di “Grey’s Anatomy“.

Patrick Dempsey svela la diagnosi di Meredith in “Grey’s Anatomy 17”

Alcuni giorni dopo l’apparizione a sorpresa del suo personaggio nella premiere della stagione 17 di “Grey’s Anatomy”, Patrick Dempsey è stato ospite di The Ellen DeGeneres Show per parlare del suo ritorno al medical drama della ABC.

Derek, che è morto tragicamente cinque anni e mezzo fa, è tornato in un sogno sulla spiaggia in cui è scivolata Meredith (Ellen Pompeo) dopo essere crollata nel parcheggio del Grey Sloan Memorial.

Parlando con Deadline della premiere, la sceneggiatrice di “Grey’s Anatomy”, Krista Vernoff, non ha detto se Meredith stava bene, e se il collasso è stato il risultato del suo sovraccarico di lavoro o qualcosa di serio, come il COVID, dal momento che ha lavorato quasi esclusivamente con pazienti COVID.

Lo spoiler dell’attore

Nel rispondere alla domanda di DeGeneres su come è nato il suo cammeo segreto, Dempsey ha confermato la diagnosi di COVID di Meredith.

Ha parlato di come lui ed Ellen Pompeo si sono incontrati a luglio e hanno fatto una brainstorming su cosa potevano fare per far indossare le maschere alle persone, riflettendo su “quanto sarebbe bello per i fan vedere tutti riuniti in questo modo bizzarro”.

“Krista ha avuto questa grande idea in cui verrò a trovarla nel suo sogno COVID”, ha detto Dempsey.

Ha anche fornito ulteriori informazioni su quanto a lungo il suo personaggio rimarrà, ed è un’ottima notizia per i fan della coppia Meredith-Derek.

Nell’intervista della scorsa settimana con Deadline, Dempsey ha affermato che gli è piaciuta la reunion nella premiere e che era pronto per più episodi, mentre Vernoff ha confermato la presenza di Dempsey nello show in questa stagione in più di una scena. La presenza di Derek sarà piuttosto ampia, ha rivelato Dempsey.

Patrick Dempsey si è detto molto contento di essere in una visione che porta gioia e pace a Meredith.

“Ci sono così tante anime che abbiamo perso in questo momento, quindi l’idea di avere angeli intorno a noi è molto confortante, almeno per me”, ha detto.

18/11/2020