Grey’s Anatomy 17: trailer con Meredith e Derek

[Spoiler alert: Grey Anatomy 17] In uno dei più grandi colpi di scena di una delle serie tv più seguite di sempre, è tornato un personaggio amato, Derek Shepherd interpretato da Patrick Dempsey, la cui tragica morte in un episodio dell’aprile 2015 ha lasciato i fan con il cuore spezzato. In modo appropriato, il defunto McDreamy è apparso in una sequenza da sogno, unendosi a Meredith Grey (Ellen Pompeo) su una spiaggia per pochi secondi dopo che Meredith è crollata nel parcheggio del Grey Sloan Memorial.

Grey’s Anatomy 17: Patrick Dempsey torna nei panni di Derek Shepherd

“Grey’s Anatomy 17” affronta la realtà di questi tempi e gli spettatori potranno vedere Meredith alle prese con la pandemia di coronavirus (COVID-19). Alla fine dell’episodio, Cormac “McWidow” Hayes (Richard Flood) trova Meredith crollata sul marciapiede del parcheggio.

All’improvviso, Meredith non è al Grey Sloan Memorial ma su una spiaggia assolata. Per Meredith c’è qualcosa che non torna: la voce di McWidow grida il suo nome in sottofondo e, via via che si fa più forte e chiara, si trasforma in quella di McDreamy.

“Oh mio Dio” esclama Meredith, facendo eco ai fan americani di “Grey’s Anatomy” che hanno già visto l’episodio.

Derek le risponde con aria più sognante che mai mentre agita le braccia verso sua moglie.

Un dolce incontro per la premiere

La dolce riunione di Meredith e Derek è la gioiosa conclusione di un’emozionante prima di due ore di “Grey’s Anatomy 17”, dedicata agli operatori sanitari in prima linea. È un episodio segnato dalla tragedia, poiché Meredith lotta per far fronte alle crescenti morti per COVID in ospedale; dalla rabbia, poiché il personale medico è stato lasciato a combattere la malattia senza DPI sufficienti; dalla speranza, poiché l’adolescente che DeLuca ha tentato senza successo di salvare dalla tratta di esseri umani si è riunita alla sua famiglia; dal dispiacere, poiché Owen si rifiuta di riconciliarsi con Teddy nonostante le sue richieste di perdono; e infine dalla felicità, poichè la sorella di Link e Derek, Amelia, porta a casa il neonato.

Ovviamente, i fan di “Grey’s Anatomy” sanno già che la scena sulla spiaggia di Meredith e Derek. Derek è morto nella stagione 11, dopotutto. Quindi cosa significa esattamente questo sogno? Mentre il teaser continua, sembra che Meredith non muoia perché sta facendo i test al Grey Sloan. Tuttavia, c’è ancora motivo di preoccupazione.

“Dio non voglia che le cose peggiorino”, dice Miranda Bailey (Chandra Wilson) a Meredith mentre riposa su un letto d’ospedale.

Successivamente, anche Meredith è preoccupata per la sua vita. “Se mi addormento, temo di non svegliarmi”, dice.

Alla fine del trailer, i medici del Gray Sloan non sono in grado di svegliare Meredith. L’anteprima torna alla scena della spiaggia di MerDer.

“Mi manchi”, dice Meredith. Poi, mentre Derek fa un passo avanti, risponde: “Lo so”.

Le parole di Patrick Dempsey, Ellen Pompeo e Krista Vernoff

“È stato davvero speciale”, ha confidato Dempsey a Deadline. “È pazzesco quanto tempo sia passato, ma è stato davvero confortante, adorabile e stimolante tornare indietro e lavorare insieme, per vedere tutti”.

Pompeo ha anche sottolineato che il team di “Grey’s Anatomy” – incluso Dempsey – voleva portare un po’ di luce in mezzo alla pandemia.

“Volevamo portare qualcosa in questo momento”, ha detto. “C’è così tanta oscurità e sapevamo che riunirsi sarebbe stato un piccolo raggio di luce. E quindi, penso che abbiamo avuto la stessa idea, in fondo, di voler aiutare le persone e portare un sorriso sui loro volti “.

Nel frattempo, Vernoff ha anticipato che Dempsey riprenderà il suo ruolo di McDreamy per più di una scena.

Per quanto riguarda lo stato di salute di Meredith, sembra che tutti dovranno aspettare il terzo episodio.

“Abbiamo iniziato l’episodio con Meredith che sognava una spiaggia, e alla fine dell’episodio, lei sogna la spiaggia dove si trova Derek”, ha detto Vernoff. “Ed è quello che sappiamo finora.”.

13/11/2020