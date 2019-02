Oscar 2019: Yescapa celebra il cinema

Il cinema è da sempre una scatola magica capace di nutrire l’immaginazione degli spettatori. C’è di tutto dentro e non mancano i mezzi di locomozione, dalla mitica Limousine al simpatico maggiolino. Tra questi spicca il camper, protagonista di mille pellicole. É per questa ragione, che la Yescapa, la piattaforma di camper sharing, in occasione della cerimonia degli Oscar, che si terrà il prossimo 25 febbraio, ha selezionato 10 film che hanno portato sul set un camper o un van.

Ecco la top ten dei film che hanno utilizzato il camper come elemento scenografico di valore, funzionale alla storia raccontata.

Priscilla – La Regina del deserto (1994) Il film segue la storia di Bernadette, Mitzi e Felicia una transessuale e due drag queen che, viaggiano in giro per l’Australia, per esibirsi nel loro show, sfidando il perbenismo. Il loro mezzo di trasporto è un vecchio tour bus della giapponese Hino, trasformato in camper il cui nome è proprio Priscilla. Il tuor bus si ferma nel mezzo del deserto, dando alle protagoniste l’occasione di conoscere Bob, un meccanico che si unirà al colorato trio. Dal tramonto all’alba (1996)Come dimenticare il mitico film la cui sceneggiatura venne scritta dal liceale Quentin Tarantino e la regia fu affidata all’amico Robert Rodriguez? Protagonisti di “Dal tramonto all’alba” sono Seth e Richard Gecko, due fratelli assassini che, a bordo di un goffo motorhome Fleetwood Pace Arrow, rapiscono la famiglia Fuller e cercano di varcare la frontiera tra Stati Uniti e Messico. A proposito di Schmidt (2002) Un intenso Jack Nicholson è Warren Schmidt, vedovo appena pensionato che decide di andare a trovare la figlia Jeannie, per convincerla a mandare a monte le sue nozze. Il suo viaggio attraverso gli Stati Uniti lo fa a bordo di un enorme e lussuoso Winnebago Adventurer, di oltre 11 metri che quando è in sosta può allargarsi, aumentando così comfort e spazio interno. Kill Bill – Volume 2 (2003) É ancora Tarantino l’artefice di questo capolavoro dove, nel Volume II, Beatrix Kiddo, la Sposa (Uma Thurman) , va a incontrare Budd, membro della Deadly Viper Assassination Squad (D.V.A.S.), nonché fratello di Bill, che vive in un vecchio e trasandato RV, camper simile ad una casa mobile di cui negli USA sono pieni i cosiddetti trailer park: veri e propri villaggi, spesso nel deserto, affollati da camper, caravan e motorhome. Mi presenti i tuoi? (2004) Il motorhome extralusso di Robert De Niro fa da sfondo alle esilaranti avventure di Greg e Pam e dei rispettivi genitori nel sequel di “Ti presento i miei”. Il padre della sposa (De Niro) ha personalizzato il suo amato mezzo con telecamere nascoste, in perfetto stile CIA, di cui è un ex dipendente. Little Miss Sunshine (2006) La famiglia Hoover parte verso la California perchè la piccola Olive deve partecipare a un concorso di bellezza. Il loro mezzo di trasporto è un malandato Volkswagen T2 giallo, che per partire deve essere spinto a mano. Vita da camper (2006) Robin Williams è un padre di famiglia che noleggia, suo malgrado un enorme motorhome per portare la famiglia in vacanza. Non mancheranno imprevisti lungo il tragitto, ma anche incontri importanti come quello con la famiglia Gornicke, che viaggia a bordo di un bellissimo Flxible Clipper degli anni 40. Into the Wild – Nelle terre selvagge (2007)É uno dei film più belli di Sean Penn, diventato una sorta di instant classico per far sognare i giovani viaggiatori, nonostante il tragico finale. Protagonista assoluto oltre a Christopher McCandless, è il vecchio pullman che diventa per il giovane l’ultimo rifugio nella profonda Alaska. Breaking Bad (2008) Non è un film, ma non si può non menzionare la serie tv che ha utilizzato un camper come un laboratorio in cui Jesse e Walt producono nel deserto metanfetamine. Nella serie, il Fleetwood viene fatto esplodere per eliminare ogni traccia, nella realtà, è parcheggiato negli studios della HBO dove può essere fotografato davisitatori e fan della fortunata serie. Ella&John – The Leisure Seeker (2017)Ella e John sono due ottantenni proprietari di uno sgraziato Winnabago del 1975, soprannominato The Leisure Seeker (il cercatore di svago). Ed è proprio per sfuggire alle cure mediche che Paolo Virzì, che per l’occasione dirige il primo film in lingua inglese, rende questo mezzo di trasporto sgangherato un elemento fondamentale per raggiungere la libertà propria del viaggio anche in età avanzata.

19/02/2019