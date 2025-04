Ornella Vanoni protagonista su Nove: un omaggio speciale in prima serata

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Domenica 20 aprile 2025, il programma Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, dedica una serata a Ornella Vanoni, una delle icone della musica e dello spettacolo italiano. A partire dalle 21:30, andrà in onda uno speciale intitolato Che Tempo Che Fa presenta – L’appuntamento con Ornella Vanoni, seguito dal docufilm Senza fine, diretto da Elisa Fuksas nel 2022. Questo evento rappresenta un tributo a una carriera straordinaria e a una personalità che ha segnato profondamente la cultura italiana.

Un viaggio nella memoria con Ornella Vanoni

Lo speciale di Che Tempo Che Fa si apre con una selezione di conversazioni tra Ornella Vanoni e Fabio Fazio, che nel corso degli anni hanno regalato momenti indimenticabili di televisione. Questi scambi non sono semplici interviste, ma veri e propri frammenti di vita, in cui l’artista ha mostrato la sua autenticità. La voce roca e inconfondibile di Vanoni ha accompagnato generazioni, e i suoi racconti di incontri con altri artisti, amori e fragilità sono stati narrati con una spontaneità rara.

Il pubblico ha sempre apprezzato la sua sincerità, lontana dalle costruzioni artificiose spesso presenti nel mondo dello spettacolo. Ornella non ha mai avuto paura di mostrare le sue insicurezze e le sue rughe, rendendola una figura estremamente umana e vicina ai suoi fan. Le chiacchierate raccolte per lo speciale offrono uno spaccato della sua vita, evidenziando una donna che ha sempre avuto il coraggio di mettersi in gioco e di reinventarsi, mantenendo uno sguardo curioso e aperto verso il mondo.

Fabio Fazio, con la sua abilità di ascolto e la delicatezza con cui affronta le conversazioni, ha saputo creare un ambiente intimo, permettendo a Ornella di esprimere le sue emozioni e i suoi pensieri più profondi. Questo scambio di idee ha reso le interviste non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’occasione per riflettere su temi come l’amore, il tempo e la fragilità umana.

Senza fine: il docufilm di Elisa Fuksas

A seguire, il pubblico potrà vedere Senza fine, un docufilm che Elisa Fuksas ha dedicato a Ornella Vanoni. Questo film offre un ritratto inedito dell’artista, esplorando la sua carriera, le sue passioni e la sua visione della vita. Attraverso una combinazione di immagini storiche e racconti personali, il documentario celebra la capacità di Vanoni di rimanere attuale e di reinventarsi nel corso degli anni.

Il docufilm non si limita a raccontare la carriera musicale di Ornella, ma si addentra anche nella sua vita privata, mostrando le sfide e le vittorie che ha affrontato. La regia di Elisa Fuksas riesce a catturare l’essenza di un’artista che ha saputo attraversare i decenni, mantenendo sempre viva la sua voce e il suo messaggio. La narrazione visiva è accompagnata da una colonna sonora che ripercorre i brani più celebri di Vanoni, creando un’atmosfera nostalgica e coinvolgente.

Dettagli dell’appuntamento su Nove

L’appuntamento con lo speciale dedicato a Ornella Vanoni è fissato per domenica 20 aprile alle 21:30 su Nove e in contemporanea su Nove.tv. Questo evento fa parte del ciclo Che Tempo Che Fa presenta, un omaggio a un’artista che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia della trasmissione. Fabio Fazio guiderà la serata, offrendo al pubblico un’esperienza unica e ricca di emozioni. Dopo lo speciale, il docufilm Senza fine completerà la serata, permettendo ai telespettatori di immergersi completamente nella vita e nell’arte di Ornella Vanoni. Il programma sarà attivo anche sui social, con l’hashtag ufficiale e clip in pillole per chi non potrà seguire la diretta.

