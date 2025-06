Emozioni e sorprese ad Affari tuoi: la storia di Valentina da Terni

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 21 giugno 2025, il programma televisivo Affari tuoi ha regalato ai telespettatori una puntata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Con l’arrivo dell’estate, Valentina, una concorrente proveniente da Terni, ha vissuto un’esperienza che avrebbe potuto cambiare la sua vita. La giovane, proprietaria di un negozio di abbigliamento femminile, ha affrontato la sfida con entusiasmo, ma non senza una certa dose di scaramanzia.

Chi è Valentina: la concorrente da Terni

Valentina, originaria di Terni, è una giovane imprenditrice che gestisce un negozio di abbigliamento per donne. La sua vita privata è altrettanto interessante: è fidanzata con Matteo, un operaio che ha conquistato il suo cuore nonostante inizialmente non suscitasse in lei particolare interesse. La scintilla tra i due è scoccata durante una cena, dando inizio a una relazione piena di sogni e progetti, tra cui la possibilità di convivere insieme. Valentina è nota per la sua scaramanzia; ha persino chiesto a Matteo di indossare le mutande al contrario per portare fortuna, ma lui ha preferito non seguire il consiglio. La coppia ha optato per un gesto più tradizionale, gettandosi sale sulle spalle per scacciare la sfortuna.

L’offerta che ha cambiato tutto

La partecipazione di Valentina ad Affari tuoi è iniziata con il pacco numero 19. Dopo i primi tiri, ha deciso di cambiare il pacco, scegliendo il numero 18. La serata è iniziata con un’offerta di 24.000 euro, che Valentina ha prontamente rifiutato. Con il proseguire del gioco, le offerte sono aumentate: 24.000 euro, poi 30.000 euro, e infine 40.000 euro. Nonostante le possibilità, Valentina ha scelto di accettare l’assegno da 40.000 euro, mantenendo nel gioco due pacchi significativi: uno da 300.000 euro e uno da 20.000 euro, oltre a pacchi blu contenenti 0 e 200 euro.

La rivelazione finale e il colpo di scena

L’avventura di Valentina si è conclusa con un momento di grande emozione. Durante la trasmissione, ha rivelato a Stefano De Martino il significato dei numeri 18 e 9, entrambi legati alle nonne della coppia. La tensione era palpabile: da un lato c’era la possibilità di vincere 300.000 euro, dall’altro lo zero. Nonostante la tentazione di rischiare tutto, Valentina e Matteo hanno scelto di fermarsi sull’offerta di 40.000 euro. La sorpresa finale è stata che nel loro pacco si trovava proprio il premio più ambito: 300.000 euro. Questo ha rappresentato un duro colpo per la coppia, che ha dovuto affrontare la realtà di una grande opportunità sfumata.

In un contesto di emozioni forti, la puntata ha anche portato alla luce la triste notizia della morte di un’ex concorrente, Harley, avvenuta poche ore prima della trasmissione, rendendo l’atmosfera ancora più carica di significato.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!