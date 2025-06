Report: Inchieste sulla Sanità e il Potere in Italia, Domenica 22 Giugno su Rai 3

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione di domenica 22 giugno su Rai 3 e RaiPlay prevede un nuovo ciclo di inchieste del programma Report, che si propone di esplorare le problematiche legate alla salute, alla politica e alle sfide globali. Con un focus sulle difficoltà del sistema sanitario italiano, le lunghe attese nei pronto soccorso e il funzionamento delle strutture territoriali, il programma si propone di far luce su questioni cruciali che riguardano la vita quotidiana dei cittadini.

L’inchiesta sulle Case di comunità

La puntata si apre con l’inchiesta “Case senza comunità“, realizzata da Giulio Valesini, Lidia Galeazzo e Cataldo Ciccolella, con la collaborazione di Alessia Pelagaggi. Questo reportage affronta una delle promesse non mantenute della sanità italiana: le Case di comunità. Queste strutture sono destinate a diventare il fulcro della continuità assistenziale e a garantire un servizio sanitario attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , che ha stanziato 18,4 miliardi di euro per il loro sviluppo.

Tuttavia, la situazione attuale nelle diverse Regioni italiane solleva interrogativi. I medici di base, infatti, sono in costante diminuzione, passando da 46.000 nel 2013 a circa 38.000 nel 2025. Questo calo ha portato a una scarsa operatività delle Case di comunità, che rischiano di rimanere vuote o poco utilizzate. In alcune aree, si sta assistendo alla nascita di strutture private per compensare le carenze del servizio pubblico. Report ha condotto un’indagine nelle principali regioni italiane per verificare quali servizi siano realmente disponibili per i cittadini e come queste strutture stiano rispondendo alle esigenze della popolazione.

Palazzo Chigi Hospital: un servizio esclusivo

L’inchiesta “Palazzo Chigi Hospital“, curata da Chiara De Luca con la collaborazione di Eleonora Numico e Carlo Tecce, si concentra su un servizio sanitario riservato agli inquilini di Palazzo Chigi. Questo presidio, considerato il più “invidiato” d’Italia, è dotato di un team composto da 4 medici dirigenti, 9 infermieri e 13 amministrativi, oltre a specialisti come oculisti e medici del lavoro. La convenzione per il servizio medico, che ammonta a oltre 2 milioni di euro all’anno per i medici rianimatori, solleva interrogativi sulla qualità dell’assistenza sanitaria a cui possono accedere i cittadini comuni in confronto a questo modello esclusivo.

Report ha approfondito la questione per capire se esistano disparità significative tra l’assistenza ricevuta dai membri del governo e quella disponibile per il resto della popolazione. La puntata mira a mettere in evidenza le differenze nel sistema sanitario italiano e a chiedere se tutti i cittadini possano contare su un’assistenza di pari livello.

Ombre su Caltanissetta e il caso Falcone

Paolo Mondani, con la collaborazione di Roberto Persia, presenta l’inchiesta “Mori va alla guerra“, che riporta l’attenzione sulle ombre legate alla morte di Giovanni Falcone e sulla presenza di Stefano Delle Chiaie in Sicilia poco prima dell’attentato. Questo reportage si inserisce nel contesto delle indagini della Commissione parlamentare antimafia, che sta esaminando il dossier mafia e appalti.

Emergono accuse riguardanti il ruolo di figure chiave come il generale Mori e il colonnello De Donno, ritenuti decisivi nell’accelerazione della morte di Paolo Borsellino. La puntata di Report si propone di chiarire le responsabilità e le dinamiche che hanno caratterizzato quegli eventi tragici, cercando di fare luce su un capitolo oscuro della storia italiana.

Relazioni tra Italia ed Egitto

Daniele Autieri, con la collaborazione di Andrea Tornago e Alessandra Teichner, presenta “Alla corte del Faraone“, un’inchiesta che esplora le relazioni di potere tra Italia ed Egitto. Attraverso un’intervista esclusiva con il Ministro del Turismo egiziano Sherif Fathy, Report svela i retroscena della decisione italiana di considerare l’Egitto un Paese sicuro, nonostante le accuse di coinvolgimento di apparati di sicurezza egiziani nel rapimento e nell’uccisione di Giulio Regeni.

Questa inchiesta mette in evidenza come le scelte politiche possano influenzare le relazioni internazionali e solleva interrogativi sulla sicurezza dei cittadini italiani all’estero e sulle implicazioni delle politiche di cooperazione con regimi controversi.

La ristrutturazione di San Siro

Luca Chianca, insieme ad Alessia Marzi, racconta la lunga storia della ristrutturazione dello stadio di San Siro. Dal 2017, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha avviato trattative con le squadre di calcio Milan e Inter per la vendita dello stadio e dell’area circostante, dove si prevede la costruzione di un hotel, un centro commerciale e un nuovo impianto sportivo. Tuttavia, il destino di San Siro rimane incerto, con dubbi su chi realmente beneficerà da questa operazione.

Il reportage di Report analizza gli interessi privati e gli investimenti immobiliari coinvolti, cercando di chiarire le dinamiche che circondano uno dei simboli più iconici dello sport italiano.

La guerra in Ucraina e le sue conseguenze

Infine, Manuele Bonaccorsi e Chiara D’Ambros, con la collaborazione di Madi Ferrucci, presentano l’inchiesta “AAA Ucraina vendesi“. Questo reportage denuncia come la guerra in Ucraina abbia aperto la strada alla sottrazione delle risorse agricole e minerarie del Paese, non solo da parte della Russia, ma anche da parte di alleati occidentali.

Attraverso l’analisi di accordi imposti da Donald Trump e le richieste del Fondo Monetario Internazionale, le grandi compagnie europee e americane stanno acquisendo terreni e materie prime, mettendo a rischio la vita di migliaia di piccoli agricoltori e l’equilibrio sociale delle campagne ucraine. Report si propone di far luce su queste dinamiche, evidenziando le conseguenze della guerra non solo sul piano militare, ma anche su quello economico e sociale.

