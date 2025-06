Amanda Lear: la star di ieri e di oggi protagonista a “Chi può batterci?” su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Amanda Lear, celebre artista poliedrica, ha fatto il suo ingresso nell’ultima puntata del game show “Chi può batterci?“, condotto da Marco Liorni. La trasmissione, andata in onda il 21 giugno 2025 su Rai 1, ha visto la partecipazione di numerosi volti noti del panorama dello spettacolo italiano, regalando momenti di intrattenimento e cultura.

Una carriera artistica e una vita privata riservata

Amanda Lear è nata nel 1939 a Saigon, in Vietnam, e ha costruito una carriera artistica che abbraccia diversi ambiti, dalla moda alla musica, dalla pittura alla televisione. Negli anni ‘60‘, ha lavorato come modella per stilisti di fama mondiale, posando per fotografi del calibro di Helmut Newton. La sua vita ha subito una svolta significativa quando ha incontrato Salvador Dalí, che l’ha scelta come musa ispiratrice per oltre quindici anni, influenzando profondamente la sua carriera e la sua visione artistica.

Dopo la sua esperienza nel mondo della moda, Amanda ha intrapreso una carriera musicale di grande successo, riuscendo a vendere milioni di dischi in tutto il mondo. Nonostante la sua fama, ha sempre mantenuto un certo riserbo sulla sua vita privata. Ha avuto relazioni con personaggi celebri come David Bowie e ha sposato nel 1979 l’aristocratico francese Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle. Dopo la scomparsa del marito nel 2000, Amanda ha continuato a dedicarsi con passione alla sua carriera, dimostrando una resilienza e una dedizione che l’hanno resa un’icona nel panorama artistico.

La partecipazione a “Chi può batterci?”

Nell’ultima puntata di “Chi può batterci?“, Amanda Lear ha affiancato Marco Liorni, insieme a ospiti di spicco come Elenoire Casalegno, Francesco Paolantoni, Sergio Friscia e Paolo Conticini. Il programma, che combina cultura generale, logica e attualità, ha visto i partecipanti mettersi in gioco in un’atmosfera di leggerezza e spirito di squadra. La presenza di Amanda ha portato un tocco di eleganza e ironia alla serata, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e il suo carisma, qualità che continuano a conquistare il pubblico.

La partecipazione di Amanda Lear a questo format televisivo non è solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per riflettere sulla sua carriera e sul suo impatto nel mondo dello spettacolo. La sua capacità di interagire con gli altri concorrenti e di affrontare le sfide del programma ha messo in luce un lato giocoso e coinvolgente della sua personalità, rendendo la serata memorabile per i telespettatori.

Un’icona senza tempo

Amanda Lear continua a essere una figura di riferimento nel panorama artistico internazionale, capace di reinventarsi e di spaziare tra diverse forme d’arte. La sua partecipazione a “Chi può batterci?” è l’ennesima dimostrazione della sua energia e del suo desiderio di mettersi sempre in gioco. La sua presenza sul piccolo schermo mantiene viva la curiosità e l’interesse del pubblico nei suoi confronti, confermandola come un’icona senza tempo.

La sua carriera, costellata di successi e riconoscimenti, rappresenta un esempio di come sia possibile rimanere rilevanti nel mondo dello spettacolo, nonostante il passare degli anni. Amanda Lear, con la sua personalità e il suo talento, continua a ispirare nuove generazioni di artisti e a intrattenere il pubblico, dimostrando che l’arte e la creatività non conoscono confini.

