Grande finale di chi può batterci? Con Amanda Lear e Sergio Friscia: risultati e momenti salienti

Il 21 giugno 2025, il programma televisivo “Chi può batterci?” ha concluso la sua stagione con una finale ricca di emozioni e divertimento, trasmessa in prima serata su Rai Uno. Marco Liorni ha guidato il gioco, che ha visto la partecipazione di cento concorrenti sfidare una squadra di vip, tra cui spiccavano nomi noti come Amanda Lear, Sergio Friscia, Elenoire Casalegno, Paolo Conticini e Francesco Paolantoni. La serata ha regalato momenti di ilarità e colpi di scena, rendendo l’episodio memorabile per il pubblico.

Sergio Friscia: un comico inarrestabile

Sergio Friscia ha aperto la serata con un’energia contagiosa, dimostrando il suo talento nel coinvolgere il pubblico. Già dalle prime battute, il comico ha intrattenuto gli spettatori con battute brillanti e riferimenti divertenti. Il suo approccio giocoso si è manifestato quando ha esordito con Paolo Conticini, intonando un motivetto che ha fatto ridere tutti: “Ma tu volevi Conticini, Conticini, Conticini”. Non è mancata una frecciatina a Carlo Conti, con un commento che ha strappato sorrisi: “A casa se lo piglia il sole, è il sole che va da Carlo”. La performance di Friscia ha raggiunto il culmine con l’interpretazione di un pipistrello palpitante, che ha suscitato l’ilarità generale e ha confermato la sua abilità nel creare momenti comici indimenticabili.

Amanda Lear: ironia e stile

Amanda Lear ha confermato il suo status di icona della televisione con una performance che ha mescolato ironia e stile. La cantante non ha esitato a lanciare frecciatine pungenti, in particolare a Stefano De Martino, ricordando un episodio imbarazzante della sua carriera. La sua battuta su Angela Brambati dei Ricchi e Poveri ha suscitato risate: “Angela non credo, l’ho vista nuda no”. Anche Tibero Timperi è stato oggetto delle sue battute, con un commento che ha fatto ridere il pubblico. Durante la puntata, Amanda ha anche presentato un defilé dei suoi abiti iconici, mostrando la sua abilità con la frusta e lasciando tutti a bocca aperta con la frase: “Anche per incontri privati”. La sua presenza scenica e la capacità di intrattenere hanno reso la serata ancora più memorabile.

Elenoire Casalegno: una performance sottotono

In contrasto con le performance vivaci degli altri vip, Elenoire Casalegno ha avuto un ruolo meno incisivo nella finale. Sebbene fosse impeccabile nel suo completo nero, composto da pantaloni e giacca, e con una coda di cavallo alta, la conduttrice non ha brillato per battute memorabili. Ha condiviso una riflessione personale sulle scuse utilizzate con il partner, ma il suo intervento è risultato meno incisivo rispetto ai colleghi. La sua bellezza e il suo stile non sono bastati a catturare l’attenzione del pubblico come avvenuto per gli altri partecipanti.

Francesco Paolantoni: il disturbatore della serata

Francesco Paolantoni ha portato un tocco di comicità alla finale, ma non senza qualche inciampo. Il comico napoletano ha aperto la puntata con un errore su una domanda riguardante Stefano De Martino, ma ha saputo riscattarsi con il suo ruolo di disturbatore. Durante i faccia a faccia tra i vip e i concorrenti, Paolantoni ha messo in atto strategie comiche per distrarre gli avversari, rendendo le sfide ancora più divertenti. La sua capacità di festeggiare in modo poco elegante le sconfitte ha aggiunto un ulteriore elemento di ilarità alla serata, dimostrando che il suo spirito giocoso è sempre presente.

La finale di “Chi può batterci?” ha offerto un mix di risate e intrattenimento, con i vip che hanno saputo catturare l’attenzione del pubblico. La serata ha confermato il successo del format e l’affetto del pubblico per i suoi protagonisti.

