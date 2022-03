Orlando Bloom e Andie MacDowell nel thriller d’azione “Red Right Hand”

S’intitola “Red Right Hand” il thriller d’azione in cui reciteranno Orlando Bloom e Andie MacDowell. La pellicola sarà diretta da Ian ed Esom Nelms.

Orlando Bloom e Andie MacDowell di nuovo al cinema

Secondo quanto riportato in esclusiva da Deadline, Orlando Bloom (“Pirati dei Carainbi”) e Andie MacDowell (“Finché morte non ci separi“) hanno firmato per recitare in “Red Right Hand”, un thriller d’azione che vede dietro la macchina da presa Ian ed Eshom Nelms (“Fatman”).

Il film, scritto da Jonathan Easley, segue la vicenda di Cash (Orlando Bloom), che vuole vivere una vita onesta e tranquilla, sulle colline degli Appalachi della contea di Odim, prendendosi cura di sua nipote Savannah. Quando Queenpin Big Cat (Andie MacDowell) che gestisce la città lo costringe a tornare ai suoi servizi, Cash scopre di essere capace di tutto, persino di uccidere, per proteggere la città e l’unica famiglia che gli è rimasta. Man mano che il viaggio si fa più difficile, Cash viene trascinato in un incubo che offusca i confini tra il bene e il male.

Asbury Park Pictures funge da finanziatore del progetto e produce insieme a Traction. Tra i produttori troviamo inoltre: Basil Iwanyk ed Erica Lee di John Wick , Mike Gabrawy di Asbury Park Pictures, Jason Tamasco e Zak Kristofek di Traction e Michelle Lang. Galen Smith e Marc Danon sono produttori esecutivi, con la produzione che inizierà nel Kentucky il prossimo mese.

I Nelms Brothers sono conosciuti per aver scritto e diretto “Lost on Purpose” (2013), la commedia “Waffle Street” (2015), e il thriller “Small Town Crime”. “Fatman” è il loro film più recente, interpretato da Mel Gibson. I due hanno anche scritto una sceneggiatura basata sulla vita di Carol Burnett per Focus Features e sono stati produttori esecutivi di una serie comica indipendente intitolata “Everyone is Doing Great”, mentre sviluppavano una serie di fantascienza con Octavia Spencer.

Gli ultimi lavori di Bloom e MacDowell

Orlando Bloom ha recitato nel film drammatico di Rod Lurie dal titolo “The Outpost”, riconosciuto dal National Board of Review come uno dei 10 migliori film indipendenti del 2020. L’attore sarà poi protagonista della seconda stagione della serie fantasy di Amazon “Carnival Row”, di cui è anche produttore esecutivo. Bloom è noto per aver recitato in due dei più grandi franchise cinematografici di tutti i tempi: “Il Signore degli Anelli” e “Pirati dei Caraibi”.

Andie MacDowell ha recitato nell’acclamata serie originale di Netflix dal titolo “Maid”, ispirata al libro di memorie bestseller di Stephanie Land del New York Times, insieme a sua figlia Margaret Qualley. Poco dopo la sua anteprima mondiale, la serie è entrata nella storia come una delle serie limitate più seguite di tutti i tempi dallo streamer.

Bloom è rappresentato da WME e Felker Toczek Sudleson; MacDowell di Gersh e RMS Productions; e i Nelms Brothers di ICM Partners, LBI Entertainment e Ilene Feldman Management.

Roberta Rosella

