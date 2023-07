Oppenheimer: ecco perchè Cillian Murphy ha evitato le attività con il cast

L’attrice Emily Blunt, parlando con People, ha descritto l’esperienza del film Oppenheimer e del set in modo positivo. Blunt l’ha definito ”una sorta di campo estivo” in cui il cast ha vissuto insieme in New Mexico. Qui – infatti – si sono svolte le riprese e quindi gli attori sono stati per molto tempo lontano da casa.

A quanto pare però, Cillian Murphy non l’ha presa in modo positivo come tutti gli altri attori. Mentre tutti erano felici di riunirsi spesso insieme, per cene o altre attività, l’attore famoso per il suo ruolo in Peaky Blinders ha preferito evitare. Molto spesso pare che Murphy non si sia fatto vedere alle cene e preferisse – invece – stare solo. Il perchè l’ha svelato l’attrice Blunt.

«Eravamo tutti nello stesso hotel nel mezzo del deserto del New Mexico – ha detto Blunt – Non c’era nessun altro. Io e Matt (Damon) eravamo compagni di stanza e dicevamo: “Andiamo a cena insieme”. Il peso che ha dovuto portare sulle spalle è stato mastodontico».

E anche Matt Damon ha affermato: «Ovviamente non voleva venire a cena con noi. Il suo cervello era semplicemente troppo pieno». A quanto pare, il ruolo decisamente impegnativo che Murphy ha dovuto ricoprire lo ha assorbito completamente. In una precedente intervista, l’attore aveva affermato che questo è il ruolo da protagonista più importante che ha mai dovuto ricoprire nella sua vita. La pressione – come in questo caso – potrebbe aver assorbito l’attore e aver risucchiato tutte le sue energie sul set, tanto da portarlo a isolarsi nei momenti di pausa.

Nolan sembra essere estremamente soddisfatto del cast e del grande livello che gli ha permesso di ottenere in questo film. Oltre a Cillian – noto per il suo ruolo in Peaky Blinders – ci sono altre star del cinema come Robert Downey Jr, il già citato Matt Damon, Kenneth Branagh, Florence Pugh, Rami Malek e tanti altri.