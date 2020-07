Onward – Oltre la magia: anteprima al Giffoni Film Festival

Il 16 luglio, in in occasione della 50esima edizione del Giffoni Film Festival sarà presentato “Onward – Oltre la Magia“, film della Disney e Pixar.

Onward oltre la magia apre #Giffoni50

#Giffoni50 propone una serie di eventi a partire da giovedì 16 luglio fino al 30 dicembre. Il tradizionale Giffoni Film Festival sarà suddiviso in momenti diversi definiti in base all’età, attraverso appuntamenti che si svolgeranno seguendo le normative per la sicurezza.

La prima parte della manifestazione si terrà presso Giffoni Valle Piana dal 18 al 22 agosto, la seconda dal 25 al 29 agosto, la terza tra settembre e novembre e la quarta dal 26 al 30 dicembre.

Giovedì 16 luglio aprirà la celebrazione della 50sima edizione del Giffoni Film Festival (in programma fino al 2021) l’anteprima di “Onward – Oltre la magia”, che offrirà ai giovani la possibilità di tornare a godere della visione di un film attraverso lo schermo cinematografico.

Il lungometraggio, diretto da Dan Scanlon e prodotto da Kori Rae, già realizzatori di “Monsters University” è stato doppiato in inglese da Chris Pratt, Tom Holland, Julia Louis-Dreyfus e Octavia Spencer, mentre a dar voce ai simpatici personaggi per la versione italiana sono intervenuti Sabrina Ferilli (Laurel Lightfoot), Fabio Volo (Wilden Lightfoot), Favij (spiritello), Raul Cremona (apprendista stregone) e David Parenzo (cameriere).

Una storia sulla famiglia e sulla perdita della figura paterna

Dan Scanlon ha confessato di aver realizzato la storia del film a partire dalla sua esperienza personale: il regista ha infatti perso il padre quando aveva un anno e ha memoria di lui solo grazie a foto e filmini.

Protagonisti della vicenda sono due elfi, fratelli adolescenti che, grazie a un rito magico riuscito a metà, hanno l’opportunità di stare con il papà che non hanno conosciuto a fondo a causa della sua morte, quando loro erano molto piccoli. Il defunto genitore appare loro solo con una parte del corpo e potrà trascorrer con loro una giornata. Dopo una serie di avventure in un mondo fantastico pieno di draghi, unicorni e strane creature i due giovani elfi si ricongiungeranno con la figura paterna e conquisteranno un nuova consapevolezza di se stessi.

1/07/2020