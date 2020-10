FilmNation Entertainment e Cross City Films hanno pre-venduto alla maggior parte dei mercati internazionali il film drammatico con Anthony Hopkins e Johnny Flynn dal titolo “One Life” al recente mercato virtuale del Toronto International Film Festival, compreso un accordo con la Warner Bros nel Regno Unito.

Anthony Hopkins di nuovo al lavoro

Aisling Walsh dirigerà il premio Oscar Anthony Hopkins e l’attore britannico emergente Johnny Flynn (“Emma“) nel film sceneggiato da Lucinda Coxon (“The Danish Girl“) e Nick Drake.

Attualmente in pre-produzione, il progetto segue la storia di Sir Nicholas Winton, che con il suo impegno e il suo operato alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale hanno salvato la vita di oltre 600 bambini rifugiati europei che altrimenti sarebbero morti nei campi di sterminio nazisti. Le sue azioni sono state rivelate per quasi cinquant’anni fino a quando, all’età di 88 anni, si è trovato spinto a raccontare pubblicamente il passato con cui non si era mai completamente riconciliato per ricordare al mondo il bisogno di tolleranza e umanità.

Nel corso delle trattative sono stati siglati importanti accordi sul territorio con SND per la Francia, Eagle per l’Italia, Sun per la Spagna e America Latina, Warner Bros per il Regno Unito, Transmission per l’Australia / Nuova Zelanda, Nordisk per la Scandinavia e Kinoshita per il Giappone.

Sono stati conclusi accordi anche con Vertical for All Eastern Europe, The Searchers for Benelux, Spentzos per Grecia, LEV per Israele, Lusomundo per Portogallo, Ascot Elite per Svizzera, BG Film per Turchia, Intercontinental Film Distributor per Hong Kong, Shaw per Singapore, Moviecloud per Taiwan, Filmfinity per il Sud Africa e HBO Pacific Partners per Pan Asian Pay TV.

I produttori sono il duo Lion and The King’s Speech Iain Canning ed Emile Sherman, e Joanna Laurie.

L’ultimo film a cui ha preso parte Anthony Hopkins è stato “Father” con Olivia Colman, presentato in anteprima al Sundance Film Festival il 27 gennaio 2020.

02/10/2020