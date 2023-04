Novità per The Witcher 3: quando e come la vedremo su Netflix

Netflix ha da poco pubblicato il trailer della terza stagione di The Witcher che vedrà, per l’ultima volta, Henry Cavill come protagonista. La novità sta nel fatto che questa volta la stagione verrà divisa in due parti, di cui una uscirà il 29 giugno e l’altra il 27 luglio. Ognuna verrà divisa in 4 episodi ciascuna di un’ora circa l’uno.

Come si è potuto già vedere dal trailer, continueremo a seguire le vicende di Ciri, Geralt e Yennefer. Quest’ultima, dopo essere stata incaricata di prendersi cura dell’addestramento magico di Ciri, decide di condurre i due in una fortezza protetta. Tuttavia, una volta arrivati, scoprano che il luogo è sbagliato e si tratta in realtà di un campo di battaglia. Tutti e tre i nostri protagonisti dovranno essere pronti a mettersi in gioco, se non vogliono perdersi per sempre.

A curare la serie, basata sui romanzi di Andrzej Sapkowski, ci sarà la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, con la regia di Stephen Surjik e la sceneggiatura di Mike Ostrowski. Purtroppo, questa sarà l’ultima volta che vedremo Henry Cavill nei panni di Geralt visto che l’attore ha deciso, come già sapete, di abbandonare lo show. Il suo posto verrà infatti preso da Liam Hemsworth. Una decisione che ha reso molto tristi tutti coloro affezionati ormai alla figura del precedente attore che sembrava perfetto per interpretare un cacciatore di mostri oscuro e misterioso.

Gli episodi della nuova stagione sono stati girati in Inghilterra, Italia, Galles, Croazia, Slovenia e Marocco, portando il cast per molto tempo lontani da casa. Non sappiamo ancora cosa aspettarci da questa nuova serie che uscirà tra quasi due mesi ma, sicuramente, le premesse sono ottime. Non ci resta che attendere l’arrivo del 29 Giugno!

