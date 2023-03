The Witcher 3, arrivano già le critiche e c’è chi inizia a capire la scelta di Henry Cavill

Le ultime anticipazioni di The Witcher 3 hanno sollevato molte polemiche da parte dei fan. La community infatti, crede di aver iniziato a comprendere le motivazioni che hanno spinto Henry Cavill ad abbandonare il progetto. L’oggetto della discordia riguarda ancora una volta la scelta dei produttori di non voler seguire in maniera dettagliata il materiale originale da cui è ispirata la serie tv.

Il vastissimo mondo di cui è protagonista Geralt di Rivia, ha creato una fan base altrettanto vasta e attaccata alle opere originali. Tutti gli appassionati dei romanzi e dei videogiochi non riescono ad accettare questi cambiamenti di trama, tali da stravolgere completamente alcune dinamiche. A partire dalla seconda stagione e nello spin-off dedicato, Netflix stessa ha ricevuto aspre critiche su alcune scelte decisamente discutibili. Dopo le ultime dichiarazioni rilasciate dai produttori, la community sembra ancora più preoccupata.

So… not sticking to the books. And then some still wonder why Cavill left. — DrMythos (she/her) 🏳️‍🌈 (@DrMythos) March 7, 2023

L’affermazione di cui stiamo parlando riguarda la volontà dei produttori di volersi discostare completamente dalle opere da cui è ispirata la serie tv:

“La Stagione 3 avrà contenuti mai visti o letti prima”. Aggiungendo anche che “I romanzi originali sono una guida, ma non la Bibbia.”

Just from reading their first answer, I can see why Henry left lmao — MakiQuanxi⁷ (@op_lolig) March 7, 2023

Questa volontà di volersi discostare dall’originale, con l’obiettivo di realizzare contenuti originali, ha turbato moltissimo la community di The Witcher. ComicBook segnala che: “le anticipazioni, piuttosto che entusiasmare i fan, hanno ovviamente infiammato la community, con molti utenti che hanno dichiarato di aver finalmente compreso il motivo per cui Henry Cavill abbia abbandonato il progetto”.

These people are so pretentious. They think they can make better content than a franchise loved by millions. They use its name and write whatever they want. And they're so bad at it. — Jesper Bæk (@Gandalfpls) March 7, 2023

Henry Cavill stesso, ha ammesso in passato di aver dovuto combattere duramente con la produzione, affinché lo show fosse fedele all’opera originale. Sembra quindi che le deviazioni attuate nella stagione due e probabilmente in The Witcher 3, abbiano spinto l’attore ad abbandonare il progetto dopo solo 3 stagioni. Inizialmente infatti, si vociferava che fossero in programma ben 7 stagioni con l’attore, nel ruolo di Geralt di Rivia.