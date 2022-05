Nostalgia: ecco il trailer e il poster del film di Mario Martone

É stato diffuso il trailer di “Nostalgia” ultima fatica di Mario Martone, con protagonista Pierfrancesco Favino, presentato in Concorso al Festival di Cannes 2022.

Nostalgia: il ritorno a casa e al passato

“Nostalgia” diretto da Mario Martone è tratto dal romanzo di Ermanno Rea. Si tratta del quarto lavoro del regista a essere presentato alla kermesse francese, dopo “L’amore molesto” (1995), “Teatro di guerra” (1998), e “L’odore del sangue” (2004).

Il film segue le vicende di Felice (Pierfrancesco Favino) costretto a tornare nel rione Sanità a Napoli, poichè la mamma sta per morire. L’uomo ha vissuto fra Medio Oriente e Africa e nella sua città ritrova i luoghi, i codici del quartiere e un passato che non gli dà pace.

Invece di tornare al Cairo alla sua quotidianità con la compagna, Felice rimane a Napoli anche dopo la morte della madre, di cui si è preso cura fino alla fine con amore, nell’attesa di incontrare Oreste, del quale racconta a un medico dell’Ospedale San Gennaro dei Poveri e a don Luigi Rega.

In passato Oreste, detto Molommo, era un amico di Felice e insieme, nei vicoli di Napoli, vivevano di piccoli scippi. La tragedia scoppiò quando Oreste uccise un usuraio e Felice, che non lo tradì, fu portato dallo zio a Beirut per iniziare una nuova vita.

“Nostalgia” è una produzione Picomedia e Mad Entertainment in associazione con Medusa Film, che distribuisce, e in coproduzione con Rosebud Entertainment Pictures.

Ecco il trailer

Roberta Rosella

12/05/2022