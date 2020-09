Neve Campbell di nuovo nel franchise di “Scream” come Sidney Prescott

Neve Campbell riprenderà il ruolo di Sidney Prescott in un nuovo film del franchise “Scream”, annunciato giovedì dalla Spyglass e dalla Paramount Pictures.

Neve Campbell per la quinta volta nei panni di Sidney

Neve Campbell ha interpretato il ruolo principale di Sidney Prescott nei quattro film precedenti di “Scream” diretti dal compianto Wes Craven, a partire dall’originale nel 1996.

Il nuovo film “Scream”, che Spyglass e Paramount stanno promuovendo come un “rilancio” del franchise, è stato ideato dal gruppo di film horror Radio Silence (“Finchè morte non ci separi“), con i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, da una sceneggiatura di James Vanderbilt (“Zodiac“, “Murder Mystery”) e Guy Busick (“Finchè morte non ci separi“).

Tanto entusiasmo da parte di tutti

Secondo una dichiarazione di Campbell, il nuovo film tornerà nell’ambientazione immaginaria tipica dei film originali di “Scream”, ossia Woodsboro, in California.

La Campbell ha confessato di essere molto felice di tornare a ricoprire questo ruolo.

Tra gli interpreti ritroveremo anche David Arquette e Courteney Cox che riprenderanno rispettivamente i ruoli di Dewey Riley e Gale Weathers, mentre tra i nuovi volti ci saranno quelli di Jack Quaid, Melissa Barrera e Jenna Ortega che si sono uniti al cast .

Kevin Williamson, che ha scritto il primo, il secondo e il quarto film di “Scream”, è il produttore esecutivo, insieme a Vanderbilt (per Project X Entertainment) e al membro di Radio Silence Chad Villella. Paul Neinstein e William Sherak stanno producendo.

Radio Silence ha dichiarato: “È difficile esprimere quanto il personaggio Sidney Prescott abbia plasmato il nostro amore per i film e avere la possibilità di lavorare con Neve è davvero un sogno che si avvera. Non sarebbe un film “Scream” senza Neve e siamo così entusiasti e onorati di unirci a lei a Woodsboro “.

Scream: una storia che si ripete, ma che piace

Il primo “Scream”, uscito in America durante le vacanze di Natale nel 1996, è stato un grande successo al botteghino, infatti ha incassato 173 milioni in tutto il mondo, grazie al suo divertente mix di acuto umorismo e di forte suspense.

Gli assassini di ogni capitolo indossano una maschera di plastica economica basata sull’iconico dipinto di Munch “L’urlo”. In ogni film un serial killer psicopatico, travestito con un costume di Halloween, cerca di uccidere Sidney Prescott (Neve Campbell) e le persone che le ruotano attorno. Il plot parte dall’omicidio di una coppia, per poi procedere fino alla rivelazione dell’identità del killer e al suo scontro finale con Sidney.

Il nuovo film “Scream” sarà girato a Wilmington, nella Carolina del Nord, e l’uscita è prevista per il 14 gennaio 2022.

11/09/2020