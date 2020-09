Netflix: tutti i film e le serie tv in arrivo a ottobre 2020

Ecco la lista completa di serie tv e film targati Netflix che intratterranno il pubblico nel mese che sta per iniziare. Tra gli arrivi più attesi, l’ultima stagione di “Suburra“, la nuova serie “Emily in Paris” degli ideatori di “Sex and The City” e, per i più piccoli, “Cattivissimo me 3“. Incuriosisce molto anche il documentario su Katy Perry.

Netflix: le novità in arrivo a ottobre 2020

È arrivato l’autunno, col freddo e la pioggia. Più le giornate si accorciano, più cresce il desiderio di trascorrere le serate godendosi film e serie tv in streaming. Grazie a Netflix, non sarà difficile reperire materiale. Anzi, tra originali, nuove stagioni, film storici e contenuti esclusivi, la scelta sarà vastissima e forse la difficoltà starà nel capire a cosa dare la precedenza!

La lista delle uscite di ottobre sulla piattaforma, infatti, è davvero ricca.

Il nuovo mese si apre con l’arrivo di una nuova serie tv di genere investigativo e thriller, “Buongiorno, Verônica“, che esordirà proprio il 1° ottobre. Tratta dall’omonimo romanzo, la serie tv brasiliana ha come protagonista Verônica Torres, una segretaria di polizia. La donna vive una pacata vita a San Paolo con la sua famiglia fino al giorno in cui due eventi improvvisi la sconvolgono e la spingono a condurre delle importanti indagini coi suoi colleghi.

Sempre il 1° ottobre, arriveranno anche la quarta stagione di “Una strega imbranata“, serie tratta dai romanzi di Jill Murphy e una nuova, curiosa mini-serie ambientata a Monaco di Baviera durante la festa della birra e intitolata, appunto, “Oktoberfest: Birra e Sangue“. Accanto a queste, la terza stagione della serie “Carmen San Diego“.

Il 2 ottobre esordirà “Emily in Paris“, l’attesissima serie prodotta dagli ideatori di “Sex and The City” con Lily Collins come attrice protagonista.

Novità sono anche “To The Lake” e “The Haunting of Bly Manor“, che usciranno rispettivamente il 7 e il 9 ottobre. Sempre dal 9 ottobre sarà disponibile la seconda stagione “Fast & Furious: piloti sotto copertura“.

Gli amanti del genere crime dovranno aspettare l’11 ottobre per la seconda stagione di “Stranger“: ancora una volta, in un clima di profonda corruzione politica, si tenterà di sciogliere un difficile caso di crimine.

Uscirà invece il giorno seguente la terza stagione di “Kipo e l’era delle creature straordinarie“.

Il 15 ottobre inizierà una nuova serie ideata e prodotta dal team dietro “Orange is the New Black“, intitolata “Social Distance“: si tratta della prima serie tv sulla vita in quarantena.

Molte novità coloreranno il 16 ottobre.

Innanzitutto è da segnalare la serie adolescenziale “Grand Army“, ambientata in un liceo di Brooklyn, e la prima stagione di “La Revolution“, in cui si parlerà della Rivoluzione Francese da un’angolazione del tutto nuova, soffermandosi sulla vita del creatore della ghigliottina.

Inizierà lo stesso giorno “Star Trek: Discovery“: della terza stagione della serie si potrà godere di una puntata a settimana.

Sarà disponibile, inoltre, una miniserie molto attesa soprattutto per la presenza nel cast di alcuni attori di prodotti di successo come “Elite“. Stiamo parlando di “Qualcuno deve morire“: nella Spagna degli anni ’50 un coraggioso ragazzo presenta alla famiglia il suo fidanzato.

Sempre dal 16 ottobre, si potrà vedere su Netflix la seconda stagione di “Nero a metà“, con Claudio Amendola.

Interessanti le due novità del 23 ottobre: la prima stagione di “Barbari” e la miniserie “La Regina di Scacchi“.

Ma per la serie più attesa bisognerà vedere passare l’intero mese: la terza e ultima stagione di Suburra sarà disponibile sulla piattaforma dal 30 ottobre.

La lista completa dei film in arrivo a ottobre 2020

Oltre alle numerose serie tv, la piattaforma fornirà anche diversi film, per tutti i gusti.

Già dal primo del mese, saranno disponibili ben sette film: “Khoobsurat“, “Il bambino d’oro“, “Il collezionista di occhi 2“, “L’esorcista“, “La casa degli spiriti“, “The Manchurian Candidate” e “This Is Where I Leave You“.

Comparirà il primo del mese anche l’atteso documentario “Kate Parry: Part of Me“, sulla vita dell’amata artista.

Dal 2 ottobre, invece, si potranno vedere “Apprendista papà“, “Oloture“, “Vampires VS The Bronx“, “Go go Cory Carson: Buon Halloween” e l’originale “Serious Men“. Quest’ultimo film racconta la storia di un padre che tenta una difficile ascesa sociale al fine di apparire migliore agli occhi del figlio.

Attesi per il 6 ottobre, “American Pie Presents: Girls’ Rules“, “Starbeam: gli eroi di Halloween” e, per la gioia dei più piccoli (e non solo), “Cattivissimo me 3“.

E a proposito di film adatti ai più piccoli, il 23 ottobre arriverà anche il musical d’animazione “Over the Moon – Il Fantastico Mondo di Lunaria“: una bimba decide di costruire un razzo al fine di viaggiare nello spazio e conoscere la dea della Luna.

Apparirà sulla piattaforma il 7 ottobre “Hubie Halloween“, con Adam Sandler, un film leggero, adatto alle famiglie e perfetto da vedere con gli amici nel giorno della festa.

Disponibili rispettivamente dal 9 e dal 13 ottobre i film “The Forty-year-old Version” e “Gli Octonauti e la grande barriera corallina“.

Dal 15 ottobre, comparirà sulla piattaforma “Guida per babysitter a caccia di mostri“.

Dal 16 ottobre su Netflix, poi, si potrà godere dei film “Da zero a dieci“, “Le conseguenze dell’amore“, “Un giorno perfetto” e “Il processo ai Chicago 7“, di Aaron Sorkin. È quest’ultimo probabilmente il film più atteso del mese: si racconta la storia dei sette attivisti processati per incitamento alla sommossa durante le manifestazioni di Chicago del 1968.

Usciranno rispettivamente il 21 e il 22 ottobre, “Rebecca” e “Cadaver“.

Chiuderà il mese “His House“, che comparirà sulla piattaforma il 30 ottobre.

Erica Bozzolan

29/09/2020