Le migliori serie tv animate assolutamente sottovalutate su Netflix

Negli ultimi anni, le serie animate hanno guadagnato un pubblico sempre più vasto e appassionato, grazie alla loro capacità di raccontare storie coinvolgenti attraverso l’uso magico dell’animazione. Tra i vari servizi di streaming, Netflix si è distinto per offrire una vasta gamma di serie animate che spaziano da contenuti per bambini a produzioni per un pubblico più maturo. Con personaggi indimenticabili, trame avvincenti e uno stile visivo unico, queste serie sono diventate una parte importante del panorama dell’intrattenimento. Tuttavia, ci sono delle serie animate che vengo assolutamente sottovalutate su questa piattaforma. In questo articolo, esploreremo alcune delle migliori serie animate presenti su Netflix, che probabilmente non conoscevate.

Entergalactic

Sbarcata su Netflix nel Settembre del 2022, Entergalactic è una di quelle serie assolutamente sottovalutate che forse non avete ancora recuperato sulla piattaforma. La serie strabocca di arte, musica e moda, con uno stile accattivante. Il tutto è ambientato a New York e il protagonista è giovane artista dal nome Jabari. Quest’ultimo sta appena emergendo nel campo dei suoi sogni, cercando di trovare l’amore della sua vita e – allo stesso momento – trovare il successo che desidera. Quando questo sembra stare per arrivare, Jabari è anche vicino a trovare l’amore della sua vita: Meadow. Una giovane e affascinante fotografa che cattura il suo cuore.

Adventure Beast: domande e risposte sulla natura

Altra serie animata sicuramente poco nota tra gli show Netflix e che merita veramente la vostra attenzione, è Adventure Beast: domande e risposte sulla natura. Protagonista dello show è un coraggioso zoologo, la sua coraggiosa nipote e un ansioso assistente che esplorano il mondo salvando bestie feroci. Creatore della serie è l’australiano Bradley Trevor Greive, uno zoologo – come il protagonista – specializzato su ogni tipo di animale, di qualsiasi stazza. Le storie riportate in ogni episodi sono – alcune più altre meno – ispirate alle sue esperienze personali. Nonostante la serie sia prodotta con uno stile che riporta ad un target più piccolo, siamo assolutamente distanti da quest’ultimo. Adventure Beast è un prodotto maturo e per adulti che mescola insieme comicità e formazione allo stesso tempo.

Super Drags

Super Drags è una serie animata originale Netflix che ha fatto scalpore per la sua audace rappresentazione dei personaggi LGBTQ+ e il suo approccio irriverente alla narrativa supereroica. La serie, creata da Anderson Mahanski, Fernando Mendonça e Paulo Lescaut, tratta il supereroismo con un tocco di umorismo e uno stile visivo accattivante. La trama ruota attorno a tre commessi di giorno che si trasformano in supereroine travolgenti di notte: Lemon Chiffon, Safira Cian e Scarlet Carmesim. Queste tre drag queen affrontano minacce sia sovrannaturali che quotidiane mentre cercano di bilanciare la loro vita personale con il dovere di salvare il mondo. La serie esplora temi come l’accettazione, la libertà individuale e lotta contro l’oppressione, tutto con una scintillante dose di spettacolo e ironia.

The Midnight Gospel

The Midnight Gospel è una serie animata originale Netflix che ha catturato l’attenzione degli spettatori con la sua fusione tra animazione psichedelica e riflessioni profonde e complesse. Creata da Pendleton Ward – il genio dietro la celebre serie Adventure Time – insieme a Duncan Trussell, la serie rappresenta un’esperienza visiva e intellettuale che spinge i limiti della narrativa animata. Seguiamo le avventure di Clancy, un viaggiatore cosmico che si imbarca in un’odissea attraverso mondi paralleli al fine di registrare interviste per il suo podcast. Ogni episodio presenta una conversazione profonda e filosofica tra Clancy e un ospite, che copre temi come la vita, la morte, l’amore e l’esistenza stessa. Queste discussioni avvengono all’interno di mondi stravaganti e surreali, ricchi di simbolismi e immagini sorprendenti.

Bee & Puppycat

Bee & Puppycat è una serie animata indie che cattura il cuore degli spettatori con la sua combinazione unica di dolcezza, stravaganza e elementi fantastici. Creata da Natasha Allegri, questa serie ha origini come webserie e successivamente è stata finanziata tramite una campagna di crowdfunding su Kickstarter dove ha riscosso un enorme successo. La trama segue le avventure di Bee, una giovane ragazza disoccupata, e Puppycat, una creatura misteriosa a metà gatto e a metà cane, che si uniscono per diventare cacciatori di lavoro interdimensionali. Attraverso una serie di incarichi stravaganti e surreali, Bee e Puppycat si imbarcano in un viaggio che li porta in dimensioni parallele piene di creature bizzarre, magia e sfide insolite.

Ciò che rende lo show così affascinante è il suo stile artistico unico, che combina elementi dell’anime giapponese con l’estetica occidentale dei cartoni animati. Le animazioni morbide, i colori vivaci e i design adorabili dei personaggi creano un’atmosfera incantevole e coinvolgente che vi catturerà dal primo momento.