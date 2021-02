Online il trailer di “Mortal Kombat“, che promette di essere un film violento e splatter da far invidia a Tarantino.

“Mortal Kombat” – Finish him!

Il film, è il terzo film live-action basato sulla popolare serie di videogiochi creata nel 1992 da Ed Boon e John Tobias, non sarà connesso ai suoi predecessori del 1995 e del 1997. Invece, il regista Simon McQuoid, al suo debutto alla regia, porterà il film sotto la sua visione, incorporando alcuni degli aspetti più amati dai fan del franchise di gioco, tra cui le mosse di fine battaglia ultra-violente progettate per ogni personaggio per vincere un combattimento nel modo più drammatico e sanguinoso possibile.

Molti personaggi amati dai videogiochi appariranno nel film. Il cast include Ludi Lin nel ruolo di Liu Kang, Hiroyuki Sanada come Scorpion, Joe Taslim come Sub-Zero, Tadanobu Asano come Raiden, Jessica McNamee come Sonya Blade, Mehcad Brooks come Jax Briggs, Josh Lawson come Kano, Chin Han come Shang Tsung, Max Huang come Kung Lao, Sisi Stringer come Mileena, Elissa Cadwell come Nitara e Daniel Nelson come Kabal.

L’uscita nelle sale e sulla piattaforma streaming della Warner Bros

David Callaham, attualmente alle prese del sequel di “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, è lo sceneggiatore del film “Mortal Kombat” del 2021. È previsto un rilascio ibrido sia nelle sale che sulla piattaforma online HBO Max il 16 aprile, in quanto fa parte della massiccia strategia di streaming della Warner Bros.

Il primo gioco “Mortal Kombat” rilasciato nelle sale giochi nel 1992, e da allora il franchise è cresciuto fino a includere diverse iterazioni tra le generazioni di videogiochi.

Il gioco più recente, da cui prende spunto il film, “Mortal Kombat 11“, ha debuttato nel 2019 e presenta sia personaggi nuovi che grandi glorie del passato.

Ecco il trailer di “Mortal Kombat”

Giacomo Caporale