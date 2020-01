Morbius: il teaser trailer italiano con Jared Leto

É stato rilasciato dalla Sony il teaser trailer in italiano di “Morbius” interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto.

Morbius: il tormentato antieroe della Marvel interpretato da Jared Leto

Prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, “Morbius” è un film incentrato su uno dei personaggi più tormentati e enigmatici della Marvel.

La pellicola, la cui uscita nelle sale è prevista per l’estate 2020, è diretta dal regista svedese di origine cilena Daniel Espinosa (“Life – Non oltrepassare il limite“, 2017, con Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds e Rebecca Ferguson) e oltre al bravissimo interprete protagonista si avvale della presenza di Matt Smith (Undicesimo Dottore nella serie tv “Doctor Who”), Adria Arjona (Dorothy, nella serie “Emerald City”), Jared Harris (Professor Moriarty in “Sherlock Holmes – Gioco di ombre“) e Tyrese Gibson (Roman Pearce nella saga “Fast & Furious”).

La storia dello scienziato diventato vampiro

Il trailer ci mostro un uomo tormentato, Michael Morbius, brillante scienziato affetto da una malattia del sangue, vessato e dolorante fin da piccolo. Il suo mentore, interpretato da Jared Harris, visto di recente nei panni dello scienziato sovietico Valerij Legasov nella serie TV “Chernobyl”, lo incita ad avere fiducia nelle sue capacità, convinto che in futuro il giovane riuscirà a trovare una cura.

Ma le cose non vanno come previsto! In seguito a esperimenti effettuati per poter guarire se stesso e tutti coloro colpiti dalla sua stessa sorte, Morbius diviene un vampiro vivente assetato di sangue, dotato di una forza eccezionale e di zanne, capace di trasformarsi e levitare. Si tratta dunque di un personaggio inizialmente buono a cui accade qualcosa di terribile, grazie al quale ottiene poteri eccezionali utilizzati però nel modo sbagliato.

Come accade spesso per i supereroi, in questo teaser vengono mostrati i poteri del protagonista e il loro utilizzo. Sappiamo inoltre che Michael ha una fidanzata preoccupata per la sua sorte.

Il trailer si chiude con la presenza dell’Avvoltoio/Michael Keaton, segno evidente della connessione della pellicola con Marvel Cinematic Universe di Kevin Feige.

La sceneggiatura e il soggetto di “Morbius” sono stati realizzati da Matt Sazama e Burk Sharpless, ai quali si sono poi aggiunti Art Marcum e Matt Holloway, già autori dello script del primo “Iron Man”, capostipite dell’universo cinematografico della Marvel.

Il personaggio dei fumetti, creato dallo scrittore Roy Thomas e illustrato da Gil Kane, è apparso per la prima volta in “Amazing Spider-Man (prima serie) n. 101” nel lontano ottobre del 1971.

Stefano Mazzola

Ecco il teaser trailer