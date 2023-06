Mission Impossible, Tom Cruise stuntman di se stesso: si lancia con la moto da un dirupo 6 volte per girare una scena del film

Se fino a questo momento pensavate che Tom Cruise avesse dato il meglio di sé nel girare le scene più pericolose e impensabili, dovrete ricredervi: alcuni video dal dietro le quinte delle riprese del settimo film hanno mostrato delle acrobazie ancora più al limite. Infatti, come già da tempo, l’attore ha sempre preferito fare tutte le scene action da solo e in questo caso si è dovuto spingere al limite.

Un recente video lo ha ripreso mentre Tom si lanciava da una scogliera dell’Islanda con una motocicletta per poi paracadutarsi nel vuoto. Ma non si è trattato di un’unica volta: l’attore ha dovuto girare la scena più e più volte per un numero di 6 prove totali. Tutte sono state fatte in un unico giorno per permettere al regista di catturare tutte le angolazioni della scena.

Come anche molti suoi colleghi hanno affermato, Tom sembra essere entrato – ormai da tempo – al massimo nel ruolo del personaggio da lui interpretato: Ethan Hunt. Quel che per attori normali sembra essere impossibile e richiedere – giustamente – l’aiuto di uno stuntman, per Tom diventa un’opportunità per mettersi alla prova e dare il meglio di sé nelle acrobazie più folli.

Sarà anche per questo motivo che le aspettative per l’uscita del film sono alle stelle. Quello di Mission Impossibile è un franchise che ha – fin da subito – raccolto un grande bacino di fan che gli continua a rimanere fedele e non vede l’ora del ritorno di Ethan Hunt sul grande schermo.

Il film uscirà nelle sale italiane il 12 Luglio 2023 e sarà diretto da Christopher McQuarrie, già regista dei precedenti due film della saga. In questo nuovo capitolo, Ethan Hunt – ex membro dell’IMF – torna alla guida del suo team per salvare – nuovamente – il mondo.

Leggi anche: Avete visto la figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman? Il suo selfie su Instagram è diventato virale