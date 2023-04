Avete visto la figlia di Tom Cruise e Nicole Kidman? Il suo selfie su Instagram è diventato virale

Tom Cruise e Nicole Kidman sono stati una delle coppie più belle di Hollywood. Hanno adottato due figli: Bella e Connor. Ora Bella Kidman Cruise sta facendo parlare di sé a causa di un selfie su Instagram che è diventato virale. Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Bella Kidman Cruise, alla nascita Isabella Jane, è nata nel 1992 e nello stesso anno è stata adottata da Tom Cruise e Nicole Kidman. All’epoca i due, marito e moglie dal 1990, erano una coppia molto glamour e invidiatissima. Nel 1995 viene adottato anche Connor. Per anni sono una famiglia felice, poi la separazione delle due star spezza l’incanto.

Ora Bella Kidman Cruise ha 30 anni e vive a Londra. È un’artista e le sue opere riempiono il suo profilo Instagram mentre le foto della sua persona sono rarissime. Per questo motivo, il suo selfie, con un nuovo hair look, ha fatto tanto scalpore.

È sposata, dal 2015, con Max Parker. Il matrimonio è stato celebrato con rito di Scientology, religione del padre della quale Bella è ancora adepta. Sembra che l’adesione alla chiesa di Scientology sia stata la causa principale della rottura tra Tom Cruise e Nicole Kidman. I figli hanno seguito il padre e dopo il divorzio sono andati a vivere con lui.

È stato proprio papà Tom ad avvicinare i figli a Scientology e pare proprio questa la causa della distanza tra la madre e Bella e Connor. Sembra, infatti, che la religione vieti i rapporti tra credenti e non credenti. Nicole Kidman, addirittura, non era presente né alle nozze di Bella né a quelle di Connor, che nel 2021 ha sposato l’italiana Silvia Zanchi.

L’attrice però non ha mai condannato la scelta religiosa dei figli.

“Sono adulti e in grado di prendere le proprie decisioni – ha dichiarato Nicole Kidman in un’intervista – Hanno scelto di seguire Scientology e, come madre, è mio compito amarli”