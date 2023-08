Mission: Impossible 7 criticato dal regista Paul Schrader

Mentre Mission: Impossible – Dead Reckoning conquista il favore del pubblico e riceve valutazioni positive da parte della critica, un’opinione dissidente emerge da un inaspettato angolo: il celebre regista Paul Schrader ha espresso apertamente la sua disapprovazione nei confronti del film d’azione guidato da Tom Cruise, descrivendolo come una sciocchezza e mettendo in discussione la qualità della sceneggiatura.

La saga Mission: Impossible è da tempo una pietra miliare del genere action, e il settimo capitolo sembra aver riscosso un notevole successo con valutazioni positive su piattaforme come Metacritic e Rotten Tomatoes, dove ha ottenuto rispettivamente un 81% di gradimento e un impressionante 96% di opinioni favorevoli. Tuttavia, Schrader non è d’accordo con questa acclamazione e ha espresso il suo punto di vista in modo franco e deciso.

In particolare, il regista ha sollevato dubbi sulla sceneggiatura di “Dead Reckoning”, affermando che sembra potenzialmente il risultato di un algoritmo piuttosto che del lavoro creativo di uno sceneggiatore:

“Mission: Impossible – Dead Reckoning. Una tale noiosa sciocchezza. Non c’è ragione per cui una IA, una volta fornitele le corrette istruzioni, non possa aver scritto questa sceneggiatura.”

Questa critica diretta e senza compromessi alla sceneggiatura del film si discosta notevolmente dall’entusiasmo manifestato dal pubblico e dalla critica. Nonostante le opinioni contrastanti, la saga “Mission: Impossible” si sta preparando per il gran finale con “Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Due”, previsto per l’uscita estiva.

Le informazioni sulla trama della seconda parte sono ancora scarse, ma alcune foto dal set hanno anticipato sequenze ad alto tasso di adrenalina, come ad esempio Tom Cruise aggrappato a un biplano. Inoltre, le riprese nel Mar Adriatico al largo di Bari hanno mostrato Cruise coinvolto in un appontaggio spericolato su una portaerei, aumentando l’attesa per le epiche sequenze d’azione che caratterizzano la serie.