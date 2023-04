“Minecraft – The Movie”: c’è la data di uscita del film con Jason Momoa

Uno dei videogiochi più in voga di questa epoca videoludica, molto amato da adolescenti e piccini, vedrà la versione filmica in uscita. Minecraft – The Movie sarà prodotto dalla Warner, con protagonista Jason Momoa e ha una data d’uscita.

Minecraft – The Movie, il film videoludico ha una data d’uscita

Parte da una lunga gestazione, fin dal 2014, la realizzazione di Minecraft – the movie, ma finalmente, dopo aver cambiato le carte in tavola per l’uscita di Acquaman e il regno perduto (che vedrà sempre protagonista Jason Momoa), spostandolo di qualche giorno, nel prossimo dicembre, la Warner ha reso nota una data d’uscita per il film tratto dai videogiochi.

La ufficializzazione di una vera e propria data di uscita, quella che vedrà il rilascio in sala del film di Minecraft. Ovvero, si parla del mese di aprile del 2025.

La trasposizione cinematografica di Minecraft, del resto, ha affrontato una sequela di problemi ormai da un decennio. La prima volta che Warner Bros. accarezza l’idea di realizzare il lungometraggio risale al 2014, quando il videogioco sviluppato da Mojang Studios raggiunge l’apice del successo.

Stando, invece a quanto concerne il cast, nessun altro attore, oltre a Jason Momoa, è stato attualmente ingaggiato. Minecraft: The Movie – nonostante abbia ottenuto una data d’uscita – rimane perciò avvolto in un alone di mistero. Non resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti, per scoprire i nomi degli altri attori coinvolti e un eventuale accenno di trama.

Minecraft – il videogioco: cosa c’è da sapere

Minecraft è un videogame d’avventura sandbox (ovvero svolto in un “recinto di gioco limitato”), sviluppato da un autore svedese, quindi distribuito poi dall’azienda Mojang Studios. Il mondo di gioco è un universo in voxel (una controparte in 3D dei pixel), generato proceduralmente, che incorpora un sistema di creazione basato sull’estrazione e la trasformazione di elementi e risorse, come minerali o fossili, nonché animali e vegetali.