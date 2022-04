Jason Momoa sarà il protagonista del film live-action “Minecraft”

Dal regno acquatico di Atlantide ai pericolosi deserti di Arrakis, Jason Momoa si dirige verso il mondo dei videogiochi di Minecraft per Warner Bros., ha confermato Variety.

Jason Momoa è in trattative per unirsi al film

La star di “Aquaman” e “Dune”, Jason Momoa, è in trattative per unirsi a un film live-action basato sul popolarissimo videogioco “Minecraft”. Si tratta del gioco più venduto di tutti i tempi con oltre 238 milioni di copie vendute dalla sua uscita nel 2011 .

Jared Hess, noto per aver diretto “Napoleon Dynamite”, “Nacho Libre” e altri, dirigerà il film. Mary Parent e Roy Lee produrranno e Jill Messick riceverà un credito postumo per aver lavorato al film prima della sua morte nel 2018. Jon Berg, Cale Boyter e Jon Spaihts saranno i produttori esecutivi. Mojang Studios, lo sviluppatore svedese di videogiochi dietro Minecraft, produrrà tramite Lydia Winters e Vu Bui.

Minecraft è diventato il videogioco più venduto di sempre

Minecraft è stato lanciato nel 2011 ed è diventato immediatamente un successo mondiale. I giocatori possono creare i propri mondi 3D utilizzando blocchi colorati estraendo materiali e creando oggetti. Nel 2021 c’erano quasi 140 milioni di utenti mensili e il gioco è stato portato su più sistemi di videogiochi, ha ricevuto spin-off e ha vinto numerosi premi nel corso degli anni. Microsoft ha acquisito Mojang Studios per $ 2,5 miliardi nel 2014, che è stata una delle prime grandi acquisizioni di sviluppatori di videogiochi.

Un film di Minecraft è in lavorazione da anni, con Shawn Levy, Rob McElhenney e Peter Sollett in trattative per dirigere. Ad un certo punto, Steve Carell era in lista per recitare in un adattamento cinematografico.

Il prossimo passo per Jason Momoa è “Aquaman and the Lost Kingdom”, che è fissato per il 17 marzo 2023, e ha già scaldato i motori per “Fast and Furious 10”.

La notizia del film è stata riportata per la prima volta dal Ankler.

19/04/2022

Mina Franza