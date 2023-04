Migration: il nuovo film d’animazione della Illumination, spunta il teaser

La Illumination Entertainment è una delle case di animazione più brillanti di Hollwyood, nota soprattutto per i suoi film di “Cattivissimo Me” e gli spin-off dei Minions e non solo. Ma, a breve arriva Migration, il nuovo film d’animazione con protagoniste delle anatre.

Scopriamo qualcosina di più sul film e la sua brillante casa di produzione.

Migration: il nuovo prodotto della Illumination

È stato da poco annunciato, con il teaser che troveremo alla fine dell’articolo, il nuovo film targato Illumination che arriverà al cinema il prossimo Natale 2023: si intitola Migration, e racconta di una famiglia di anatre che cerca di convicere il padre, con grandi tendenze a essere eccessivamente protettivo, ad intraprendere un viaggio per una vacanza di quelle che si ricordano per una vita. Non sono noti, al momento, altri dettagli sulla trama.

La Illumination Entertainment è celebre per aver prodotto oltre ai già citati film della saga di Cattivissimo Me, anche l’attuale Super Mario bros – il film (già in odore di grande successo nelle sale di tutto il mondo) – oltre che altri piccoli successi di animazione per tutta la famiglia, come “Sing” (e annesso sequel) e “Pets” (e annesso sequel) od anche la versione animata de Il Grinch, nel 2018.

Leggi anche Recensione “Super Mario Bros – il film”: il ritorno al cinema della mascotte più famosa dei videogiochi

Teaser del film Migration

A dirigere questo film d’animazione che si preannuncia essere per tutta la famiglia, ci sarà Benjamin Renner, regista e fumettista francese che firmò nel 2012 il gradevole e delicato “Ernest & Celestine” che raccontava la storia di amicizia tra una topolina orfanella ed un orso umanoide.

Di seguito vediamo il teaser rilasciato, per annunciare l’arrivo di Migration, il nuovo film targato Illumination Entertainment che ci annuncia l’arrivo in sala questo Natale, perlomeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.