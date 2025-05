Cerimonia di premiazione al Salone Internazionale del Libro di Torino: I vincitori del concorso “A/R andata e racconto”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 17 maggio 2025, il Salone Internazionale del Libro di Torino ha ospitato la cerimonia di premiazione della terza edizione del concorso letterario “A/R Andata e racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso“. Questo evento, organizzato dal Gruppo FS in collaborazione con il Salone del Libro, ha visto la partecipazione di figure di spicco del panorama culturale italiano. La premiazione ha messo in luce l’importanza della narrazione legata al viaggio, un tema che ha ispirato numerosi scrittori e lettori.

La cerimonia di premiazione

La cerimonia ha visto la presenza di Annalena Benini e Silvio Viale, rispettivamente direttrice e presidente del Salone, e di Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne del Gruppo FS. Questi ospiti hanno sottolineato il valore della scrittura e della lettura come strumenti di crescita personale e collettiva. La giuria, composta da noti scrittori quali Guido Catalano, Antonella Lattanzi, Lorenza Pieri, Matteo Nucci, Nadeesha Uyangoda e Simona Vinci, ha avuto il compito di selezionare i migliori racconti tra oltre 500 opere inviate.

Il concorso ha rappresentato un’importante opportunità per gli autori emergenti di farsi conoscere e di esprimere la loro creatività attraverso il tema del viaggio. La giuria ha valutato le opere in base alla loro originalità, alla qualità della scrittura e alla capacità di trasmettere emozioni legate al viaggio, sia reale che immaginario.

I vincitori del concorso

Il primo premio è stato conferito a “Mare More” di Maurizia Di Stefano, un racconto che narra l’infanzia serena di una bambina in Bielorussia, la cui vita viene stravolta dal disastro di Chernobyl. La storia segue il suo viaggio in Italia, dove cerca di recuperare la salute e scoprire una nuova forma di felicità. Il secondo posto è andato a “Il Segnalibro” di Franco Revello, che offre una prospettiva unica sulla vita di una foglia utilizzata come segnalibro tra le pagine di vari libri, un viaggio attraverso le storie che essa ha accompagnato.

Al terzo posto, ex aequo, si sono classificati “Caporale Express” di Riccardo Grasso, un racconto che affronta il tema dello sfruttamento nei campi agricoli italiani, e “L’uomo in fuga o L’inquietudine umana” di Edoardo Maresca, che ripercorre la fuga finale di Lev Tolstoj. Questi racconti non solo intrattengono, ma invitano anche a riflettere su temi sociali e storici, rendendo il concorso un’importante piattaforma per la letteratura contemporanea.

Il tema della leggerezza nel viaggio

Quest’edizione del concorso ha avuto come tema centrale la leggerezza, ispirandosi alla celebre definizione di Italo Calvino, che invita a “planare sulle cose dall’alto, non avere macigni sul cuore”. L’obiettivo era stimolare la scrittura attorno al viaggio come occasione di scoperta e rinascita. La giuria ha selezionato 15 finalisti, tutti premiati con una carta regalo Trenitalia, per incentivare ulteriormente la passione per la lettura e la scrittura.

I racconti vincitori saranno pubblicati in un’antologia, insieme alle opere dei membri della giuria, offrendo così una visibilità maggiore agli autori e contribuendo alla diffusione della cultura letteraria. Questo approccio ha permesso di valorizzare non solo i vincitori, ma anche tutti coloro che hanno partecipato, creando un legame tra scrittori e lettori.

Nuove forme di narrazione del viaggio

A margine della cerimonia di premiazione, si è svolto un panel intitolato “Nuove narrative di viaggio“, moderato da Omar Schillaci, vicedirettore di Sky TG24. Hanno partecipato al dibattito Ciro Fusco, fotoreporter ANSA, Bruno Pellegrini, CEO e fondatore di Loquis, e Alessandra Calise del Gruppo FS. Questo incontro ha esplorato le diverse modalità di raccontare il viaggio, dalle tradizionali forme di scrittura alle moderne tecniche di fotografia e podcasting.

Il panel ha messo in evidenza come il viaggio possa essere narrato attraverso molteplici linguaggi e strumenti, riflettendo le evoluzioni della comunicazione contemporanea. Le nuove tecnologie offrono opportunità uniche per condividere esperienze di viaggio, rendendo la narrazione più accessibile e coinvolgente. Questo dibattito ha rappresentato un’importante occasione per riflettere su come le storie di viaggio possano continuare a evolversi, mantenendo viva la tradizione della narrazione.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!