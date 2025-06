I migliori film animati su Superman da riscoprire in attesa del nuovo capitolo del DC Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Superman, uno dei supereroi più iconici della storia dei fumetti, ha avuto un percorso altalenante nel mondo del cinema live action. Tuttavia, la sua presenza nell’animazione è stata molto più fortunata e apprezzata. Con l’arrivo imminente del nuovo film di James Gunn, è il momento ideale per esplorare e riscoprire i migliori film animati dedicati all’Uomo d’Acciaio. Di seguito, una selezione dei cinque titoli imperdibili che ogni fan dovrebbe vedere.

I cortometraggi dei Fleischer Studios: un inizio leggendario

Negli anni ’40, i Fleischer Studios crearono una serie di cortometraggi animati dedicati a Superman, realizzando un totale di 17 episodi nel 1940. Questi brevi film, proiettati nei cinema dell’epoca, hanno contribuito a definire l’immagine del supereroe sul grande schermo. Caratterizzati da una narrazione semplice ma incisiva, i corti presentano un’animazione fluida e affascinante, che ha catturato l’immaginazione del pubblico. Sebbene non si tratti di un film unico, la loro visione in sequenza offre un’esperienza di binge-watching avvincente, in grado di trasportare gli spettatori in un’epoca in cui Superman iniziava a conquistare il cuore della gente.

Superman: The Last Son of Krypton: l’origine del mito

Nel 1996, il film TV “Superman: The Last Son of Krypton” ha segnato l’inizio della serie animata degli anni ’90. Questo lungometraggio si concentra sulla tragica fine di Krypton e sul viaggio di Clark Kent verso la sua trasformazione in Superman. La pellicola è nota per la sua abilità nel gestire la tensione narrativa e per la caratterizzazione profonda di personaggi chiave come Jor-El e il villain Brainiac. La storia riesce a catturare l’essenza del personaggio, esplorando le sue origini e le sfide che affronta nel diventare il simbolo di speranza e giustizia che conosciamo oggi.

Superman vs. The Elite: una riflessione sul potere

Nel 2012, “Superman vs. The Elite” ha portato sullo schermo l’adattamento del fumetto “What’s So Funny About Truth, Justice, and the American Way?“. Questo film animato offre una prospettiva interessante su Superman, inserendolo in un contesto moderno e cinico. La trama affronta le accuse rivolte al supereroe di non essere sufficientemente violento e duro, in contrapposizione al gruppo di anti-eroi noto come The Elite. La narrazione si sviluppa in modo sorprendente, portando a una conclusione che sfida le aspettative e invita a riflettere sul significato della giustizia.

The Death of Superman: un classico del fumetto

Nel 2018, “The Death of Superman” ha adattato uno dei fumetti più celebri della storia, portando sullo schermo una delle trame più drammatiche legate al personaggio. Questo film è stato lodato per le sue coreografie di combattimento e per l’introduzione di altri membri della Justice League, come Wonder Woman e Batman. La pellicola riesce a catturare l’intensità emotiva della storia originale, offrendo ai fan un’esperienza coinvolgente e ricca di azione, che esplora il sacrificio e la lotta per la giustizia.

Reign of the Superman: il ritorno dell’eroe

Il sequel “Reign of the Superman“, uscito nel 2019, continua la storia dopo gli eventi di “The Death of Superman“. Ambientato in un mondo che cerca di andare avanti senza l’Uomo d’Acciaio, il film introduce nuovi supereroi che si fanno strada nel panorama dei giustizieri. La trama si complica con il ritorno inaspettato di Superman, che appare con un costume nero e un look ispirato agli anni ’90. Questo film offre una nuova prospettiva sul personaggio, esplorando le conseguenze della sua assenza e il modo in cui il mondo si adatta alla sua mancanza.

In attesa del nuovo film di James Gunn, i fan di Superman possono immergersi in queste storie animate, che rappresentano alcuni dei momenti più significativi e amati della storia del supereroe.

