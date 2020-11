Them All Talk: trailer del film di Steven Soderbergh con Meryl Streep

HBO Max ha rilasciato il primo trailer dell’attesissimo film di Steven Soderbergh con Meryl Streep, “Let Them All Talk”.

Meryl Streep in “Let Them All Talk”

Recentemente è stato rilasciato da HBO MAX il primo trailer del tanto atteso film di Steven Soderbergh con Meryl Streep, “Let Them All Talk”.

La commedia racconta la storia di una famosa autrice, Alice Hughes interpretata da Meryl Streep, che si imbarca in un viaggio con vecchi amici nella speranza di guarire delle vecchie ferite.

Alice viene accompagnata in questo viaggio da suo nipote.

Le tensioni iniziano a crescere durante la convivenza sulla nave da crociera.

Il personaggio di Streep è costretto così a confrontarsi con i modi e gli atteggiamenti con cui potrebbe aver ferito le persone che ama di più.

Meryl Streep ha già recitato nel dramma di Panama Papers di Soderbergh, “The Laundromat“, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2019. Il film ha debuttato su Netflix.

L’attrice sarà anche la protagonista di “The Prom” di Ryan Murphy, adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway, in cui si riunirà con Nicole Kidman.

Oltre Meryl Streep, il cast sarà composto da Candice Bergen, Dianne Wiest, Lucas Hedges e Gemma Chan.

Let Them All Talk: la produzione

“Let Them All Talk” è un film del 2020 diretto da Steven Soderbergh.

Il regista premio Oscar, Soderbergh è stato recentemente produttore esecutivo del programma Quibi “Wireless”, oltre a “Bill and Ted Face the Music”.

Steven Soderbergh, attualmente, sta lavorando anche ad un altro film, “No Sudden Move”, per l’ HBO Max, con Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm e Ray Liotta.

Le riprese di “Let Them All Talk” sono iniziate nell’agosto 2019 a New York, sono poi proseguite nel Regno Unito e sulla RMS Queen Mary 2 mentre attraversava l’oceano Atlantico.

La sceneggiatura è stata scritta da Deborah Eisenberg, beneficiaria della MacArthur Fellowship.

Il film sarà prodotto da Gregory Jacobs per Extension 765 e Warner Max e sarà distribuito in streaming su HBO Max a partire dal 10 dicembre 2020.

Erika Zagari

16/11/2020