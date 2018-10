Mel Gibson protagonista in “Waldo”

Il popolare attore statunitense Mel Gibson sarà il protagonista di un nuovo action-thriller dal titolo “Waldo” e reciterà al fianco di Charlie Hunnam e di Eiza Gonzalez . Il film è tratto dal romanzo “Last Looks” di Howard Gould, dietro la macchina da presa di questa nuova produzione c’è il regista Tim Kirkby.

Mel Gibson e Charlie Hunnam nell’action triller “Waldo”

Il regista premio Oscar con “Braveheart – Cuore impavido” torna sul grande schermo ma nei panni di attore nella pellicola dal titolo “Waldo” nella affiancherà l’attore britannico Charlie Hunnam la star per sette anni della serie televisiva “Sons of Anarchy“.

La trama di “Waldo” sarà incentrata sul personaggio di Hunnam Charlie che interpreta un ex detective della polizia di Los Angeles che si è ritirato a una vita ascetica nei boschi. Finché non viene, ovviamente, trascinato fuori dall’esilio per lavorare come detective privato. Il suo incarico: indagare sull’omicidio della moglie di un’eccentrica star televisiva. Le riprese del film partiranno nei primi mesi del 2019.

Il film sarà diretto da Tim Kirby, famoso per aver diretto alcuni episodi delle serie televisive “Veep” e “Fleabag“, ed è basato su un romanzo dal titolo “Last Looks” di Howard Gould.

Mel Gibson: il ritorno sul grande schermo

Mel Gibson noto sia come attore che come regista e produttore cinematografico sta attualmente risalendo rapidamente la china dopo un periodo controverso.

Presto lo vedremo di nuovo al cinema in “Dragged Across Concrete”, un thriller diretto dal regista S. Craig Zahler (presentato alla festa del cinema di Venezia 2018).

Mel Gibson vanta nella sua carriera una serie di importanti collaborazioni dal suo esordio in “Summer City – Un estate di fuoco” del 1977 la sua carriera non si è mai fermata. I suo maggiori riconoscimenti in ambito cinematografico però li ha ottenuti come regista, carriera che per Mel è iniziata negli anni ‘90 con “L’uomo senza volto” del 1993, l’ultima opera portata a termine da Gibson regista è stata “La battaglia di Hacksaw Ridge” del 2016.

Chiara Broglietti

30/10/2018