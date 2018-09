Marvel: nuova serie tv tutta al femminile

Per i fan della Marvel ci sono grandi notizie: la famosa emittente televisiva americana ABC assieme allo sceneggiatore Allan Heinberg, creatore di “Young Avengers”, sta sviluppando una nuova serie incentrata sui personaggi femminili del mondo dei fumetti.

Marvel: supereroine in azione

Dopo la notizia sulle due serie tv che hanno come protagonisti Loki e Scarlet Witch grazie alla Disney, la Marvel sta lavorando con lo sceneggiatore Heinberg al nuovo progetto. A dare la notizia ufficiale è stata la Deadline, sappiamo ancora ben poco sul plot della serie, ma quello che colpisce particolarmente di questa nuova entusiasmante saga comics è che i protagonisti delle epiche avventure saranno solamente donne.

Secondo alcune indiscrezioni trapelate dalle pagine di note riviste di cinema in queste ore, i membri del gruppo di supereroine sarà composto dai volti meno noti dell’universo Marvel.

Una scelta molto particolare che probabilmente punta a sollecitare l’interesse degli appassionati del genere dando maggiore spazio ai soggetti che finora sono rimasti all’ombra.

Per quello che sappiamo fino a questo momento, la serie dovrebbe debuttare non prima del 2019 o, al massimo, nel 2020.

Lo sceneggiatore americano è rinomato per aver lavorato in serie come “Sex and the City“, “Grey’s Anatomy“, “The O.C” e “Scandal” solo per citarne alcuni, e il campione d’incassi “Wonder Woman“.

I papabili nomi delle eroine

Su questo avvincente progetto televisivo ancora senza nome, sono tante le indiscrezioni circolate in rete sui papabili nomi delle eroine protagoniste. Tra i più quotati figurano quelle appartenenti al gruppo dei Giovani Vendicatori: Miss America, Occhio di Falco la moglie del celebre personaggio Avengers di cui ha preso l’eredità dopo la sua scomparsa e Stature comparsa nel film “Ant-Man“. Inoltre, è possibile che vengano prese in considerazione squadre come A-Force, Lady Liberators e Fearless Defenders.

Una rivalsa quella delle eroine della celebre casa di fumetti, che finalmente otterranno uno spazio a loro dedicato in una serie tv, che già si preannuncia un grande successo.

Eleonora Viola

20/09/2018