Mare Fuori: gli errori che hanno rovinato alcune scene della fiction

Nel corso dell’ultimo periodo, sul web e in televisione non si fa altro che parlare di “Mare Fuori“, la serie targata Rai Play diventata un vero e proprio successo mondiale. Tuttavia, alcuni telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare clamorosi errori di montaggio. Scopriamo insieme quali sono nel dettaglio.

Mare Fuori è la serie tv del momento la quale coinvolge un pubblico molto ampio. Nata nelle reti Rai, la fiction è stata trasmessa successivamente anche nella piattaforma Netflix dove è diventata molto popolare. Malgrado la notorietà raggiunta, alcuni episodi presentano alcuni errori di montaggio i quali hanno catturato l’attenzione del pubblico. In particolare si tratta di due imprecisioni nella post-produzione di due scene: una con Naditza, l’altra con Edoardo.

Il primo errore di montaggio lo possiamo trovare nella scena che riguarda un litigio tra i personaggi di Naditza e Viola. In questo momento, se un attimo prima la ragazza interpretata dall’attrice Valentina Romani ha un fermaglio tra i capelli, nel frame successivo il fermaglio è scomparso miracolosamente, per poi ricomparire di nuove. Nonostante l’imprecisione sia di piccola rilevanza, è comunque ben visibile.

Ad individuare un’altra scena che presenta un ulteriore sbaglio è stato un utente di Tik Tok. Si tratta dell’episodio finale della seconda stagione. Quando Carmine e Filippo riescono a scappare dal carcere minorile grazie all’aiuto di Pino, Edoardo va su tutte le furie. Nel momento in cui il personaggio interpretato dall’attore Matteo Paolillo si dirige proprio verso Pino, all’improvviso sbuca un membro della troupe che si stava occupando delle riprese.

Probabilmente, tali errori di montaggio potrebbero essere dovuti ai bruschi cambi di produzione. Tuttavia, la responsabilità sarebbe della segretaria di edizione. Si tratta di una figura la quale si occupa di valutare la continuità tra due scene con il fine di evitare la sparizione o apparizione improvvise di oggetti o persone nelle scene.