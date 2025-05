Gabriele Corsi parla dell’Eurovision Song Contest 2025: anticipazioni e aspettative

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

In vista dell’attesissima messa in onda dell’Eurovision Song Contest 2025, Gabriele Corsi ha condiviso le sue impressioni e aspettative in un’intervista esclusiva a SuperGuidaTv. La manifestazione musicale, che quest’anno si svolgerà a Basilea, promete di essere un evento ricco di emozioni e sorprese, con 37 Paesi in gara e solo 26 posti disponibili per la finale.

L’Eurovision 2025: date e dettagli

La 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest si svolgerà a Basilea, in Svizzera, il 13 e il 15 maggio 2025, con la finale prevista per il 17 maggio 2025. Gli spettatori italiani potranno seguire l’evento in diretta su Rai 2 e Rai 1. Quest’anno, la competizione vedrà la partecipazione di 37 nazioni, rendendo la selezione per la finale ancora più competitiva. Gabriele Corsi, insieme a Big Mama, avrà il compito di commentare le esibizioni, portando la sua esperienza e passione per la musica sul piccolo schermo. Per Corsi, questa rappresenta la sua quinta edizione come commentatore, un traguardo che lo rende particolarmente orgoglioso.

Gabriele Corsi: un commentatore esperto

Gabriele Corsi ha espresso la sua gioia nel poter commentare l’Eurovision per la quinta volta, sottolineando l’importanza di questo evento nella sua carriera. “I veterani nei film sono quelli che muoiono subito, quindi spero che nel mio caso vada meglio”, ha scherzato Corsi, evidenziando il suo desiderio di continuare a essere parte di questa manifestazione. La sua presenza costante all’Eurovision lo ha reso il commentatore italiano con il maggior numero di serate tra semifinali e finale, un record che lo riempie di orgoglio. Corsi ha anche parlato del suo entusiasmo nel lavorare con Big Mama, con la quale ha instaurato un ottimo rapporto di collaborazione. “Ci sentiamo e ci scriviamo spesso. È nato un bel rapporto”, ha dichiarato, evidenziando la loro condivisione di valori e passioni.

Le aspettative per gli artisti in gara

Parlando degli artisti che parteciperanno all’Eurovision di quest’anno, Corsi ha affermato che fare pronostici è particolarmente difficile. Tra i Paesi più favoriti dai bookmakers, ha citato Svezia, Paesi Bassi, Austria e Francia, ma ha anche sottolineato che l’Eurovision è un evento imprevedibile. “Molto dipende dalla performance sul palco e dall’impatto che si ha sull’Arena”, ha spiegato, anticipando che le tre serate saranno tutte da seguire con attenzione. La competizione non è solo una questione di voti, ma anche di come gli artisti riescono a catturare l’attenzione del pubblico e a trasmettere emozioni attraverso le loro esibizioni.

Tommy Cash e la sua controversa presenza

Infine, Corsi ha commentato la presenza del controverso cantante estone Tommy Cash, paragonandolo a figure comiche come Checco Zalone e Sacha Baron Cohen. “Per me è un grande intrattenitore”, ha affermato, evidenziando come la sua comicità possa arricchire l’evento. Con queste parole, Corsi ha messo in luce l’importanza dell’intrattenimento e della varietà stilistica che caratterizzano l’Eurovision. Con l’evento alle porte, l’attesa cresce e gli appassionati sono pronti a scoprire chi avrà successo nella finale del 17 maggio 2025.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!