Lodovica Comello racconta il suo dolore per un tradimento: l’aneddoto a Chissà chi è

Nella recente puntata del programma televisivo “Chissà chi è”, Lodovica Comello ha svelato un momento drammatico della sua giovinezza legato a un tradimento subìto. La rivelazione è avvenuta durante un’interazione con il conduttore Amadeus, suscitando la curiosità del pubblico. Comello ha descritto quell’esperienza come una delle più difficili da affrontare, evidenziando come, all’età di diciotto anni, abbia dovuto fare i conti con una delusione amorosa che l’ha segnata profondamente. Scopriamo di più su questo capitolo della vita della presentatrice.

Il tradimento rivelato

Durante la trasmissione andata in onda il 9 ottobre sul NOVE, Lodovica Comello ha raccontato un episodio legato a un grande cambiamento nella sua vita: il suo primo tatuaggio. Mentre Amadeus stava descrivendo i tratti distintivi della concorrente, la regia ha focalizzato l’attenzione su un tatuaggio che Comello ha sulla schiena. Questo simbolo, visibile e significativo, ha spinto la presentatrice a rievocare un ricordo doloroso.

“Era il mio regalo di 18 anni. Ho deciso di farmi accompagnare dal mio fidanzato di allora,” ha raccontato Lodovica, usando solo l’iniziale per non rivelare l’identità del giovane. Quella giornata, che avrebbe dovuto essere una celebrazione, si trasformò in un incubo. Mentre la seduta di tatuaggio era in corso, il fidanzato le disse che sarebbe sceso un attimo e non tornò. Al suo posto, a sorpresa, si presentò la migliore amica di Comello con notizie devastanti: il suo fidanzato era stato visto baciarsi con un’altra ragazza.

Comello ha condiviso il suo dolore, esprimendo come quello sia stato “il primo grande colpo” della sua vita sentimentale. Nonostante la situazione, ha mostrato grande maturità e ha deciso di completare il tatuaggio, non rivolgendo neppure una parola al giovane traditore, affrontando il momento con dignità.

Un matrimonio felice e una nuova vita

Oggi, Lodovica Comello è alla guida di una vita molto diversa. Sposata dal 2015 con il produttore Tomas Goldschmidt, ha costruito insieme a lui una famiglia felice. I due si sono conosciuti sul set di “Violetta”, il celebre show che ha lanciato entrambi nel panorama televisivo. Il loro matrimonio è avvenuto con rito civile nella città natale di Comello, San Daniele del Friuli.

Nel marzo del 2020, la coppia ha accolto il loro primo figlio, Teo. La nascita del bambino ha comportato per Comello un periodo di sfide. “Ho vissuto dei momenti di difficoltà,” ha dichiarato, rivelando come la maternità l’abbia portata a una riflessione profonda su se stessa e sul proprio percorso. Con l’aumentare dell’indipendenza del piccolo, ora di quattro anni, Lodovica ha avvertito la necessità di riconnettersi con la propria identità, riprendendo in mano la sua carriera lavorativa.

Comello ha sottolineato come questa evoluzione la stia portando verso una nuova fase della vita, dove riesce a lavorare con più serenità e meno stress. “Stiamo andando nella direzione giusta, ma è un percorso lungo,” ha commentato, indicando una fase di crescita personale e professionale in corso.